Partners Group s’empare de la chaîne hôtelière espagnole Bluesea

Keystone-SDA

Partners Group étoffe son portefeuille hôtelier. En partenariat avec la société d'investissement Portobello Capital, le gestionnaire d'actifs zougois a acquis pour un montant non dévoilé une participation minoritaire dans le groupe espagnol Bluesea Hotels.

(Keystone-ATS) Etabli à Palma, le groupe Bluesea Hotels exploite un portefeuille de 25 hôtels de trois et quatre étoiles en Espagne. Il recense au total 5100 chambres dans des destinations touristiques populaires comme les îles Baléares et Canaries, la Costa Brava, la Costa del Sol et Madrid, précise mercredi Partners Group. Ce dernier siègera au conseil d’administration de Bluesea.

Aux côtés de l’équipe de direction et de Portobello, Partners Group entend superviser la rénovation des sites existants, l’expansion des offres de services complémentaires, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’acquisition de nouveaux hôtels, notamment.

Avec l’acquisition de Bluesea, Partners Group étend sa présence dans le secteur hôtelier. Après avoir acquis en début d’année une participation dans Trinity Investments, un investisseur immobilier américain axé sur l’hôtellerie, le groupe zougois a réalisé pour ce dernier trois acquisitions.

Le portefeuille hôtelier de Partners Group comprend également des actifs aux États-Unis, en France et en Australie. Parmi ceux-ci figurent notamment le spécialiste de la location haut de gamme CGH Residences ainsi que des hôtels Accor et Ibis à Sydney et dans d’autres régions métropolitaines d’Australie.