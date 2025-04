Patricia Constantin est la nouvelle Grand Baillif valaisanne

Keystone-SDA

Patricia Constantin est la nouvelle présidente du Grand Conseil valaisan. La députée socialiste d'Ayent a été élue, lundi, à l'occasion de la séance constitutive du législatif pour la période 2025-2029. Une matinée marquée par l'assermentation de tous les élus.

3 minutes

(Keystone-ATS) Conseillère générale dans sa commune durant seize ans, élue comme députée suppléante en 2012, puis comme députée du district d’Hérens depuis 2015, Patricia Constantin, 53 ans, va diriger les débats du Grand Conseil durant un an. La socialiste a obtenu 123 voix (3 bulletins blancs, 4 nuls).

La nouvelle élue a choisi de mettre son année présidentielle sous le signe des traditions: « au sein large, elles sont le foisonnement de nos origines. Elles habillent encore aujourd’hui notre quotidien et forment les valeurs de notre population. »

« Je souhaite pour le Valais, une année où la mémoire de nos anciens nous guide sur un chemin où notre regard reste tourné vers l’avenir, afin de relever les défis présents qui attendent notre canton », a conclu la native de Saint-Brais (JU).

Vice-présidence écologiste

Patricia Constantin succède à Muriel Favre-Torelloz (Le Centre du Valais romand). L’ancienne présidente de Vérossaz avait intronisé sa successeure, à sa manière, lors de la session de février, en l’invitant à présider l’assemblée durant une journée.

Céline Dessimoz (Les Vert-e-s, Sion) et Didier Morard (PLR, Ayent) accèdent, eux, à la première et à la deuxième vice-présidence du législatif. La Sédunoise n’a obtenu que 101 votes favorables (17 bulletins blancs, 12 nuls). Le libéral-radical a reçu 124 suffrages (4 bulletins blancs, 1 nul). En 2026, Céline Dessimoz devrait devenir la première écologiste à présider le Grand Conseil valaisan.

Touche féminine au gouvernement

Cette séance constitutive a vécu au rythme des assermentations des 130 députés, de leurs 130 suppléants et des cinq conseillers d’Etat. Ceux-ci avaient préalablement participé à une messe à la cathédrale de Sion, tôt lundi matin.

Doyen de fonction du Parlement… à 42 ans, Aron Pfammatter (Le Centre du Haut-Valais) a notamment assermenté sa collègue de parti Franziska Biner, la nouvelle venue à la tête du département des finances. Son élection met un terme à une période de quatre ans sans représentation féminine au gouvernement. Stéphane Ganzer (PLR) succède, lui, à Frédéric Favre à la tête du département de la sécurité, des institutions et du sport.

La chasse pour Christophe Darbellay

Réélus le 2 mars dernier, Christophe Darbellay (troisième mandat), Mathias Reynard (deuxième) et Franz Ruppen (deuxième) conservent leurs dicastères. En plus du département de la formation et de l’économie, le premier nommé gérera également le service de la chasse jusque-là aux mains de Frédéric Favre. L’élu haut-valaisan poursuit sa mission à la tête du département de la mobilité, du territoire et de l’environnement. Enfin, le socialiste garde le pépartement de la santé, des affaires sociales et de la culture.

La première session du Grand Conseil proprement dite aura lieu du 5 au 9 mai. Les différents partis ont d’ores et déjà choisi leur chef de groupe pour ces quatre prochaines années. Nathan Bender (Le Centre du Valais romand), Sarah Constantin (PS), Grégory Logean (UDC du Valais romand), Emmanuel Revaz (Les Vert-e-s) et Sonia Tauss-Cornut (PLR) sont tous confirmés dans leur fonction. Il en va de même pour Christian Gasser (UDC du Haut-Valais) Martin Kalbermatten (NEO) et Aron Pfammatter (Le Centre du Haut-Valais).