Patrimoine: coup de projecteur pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

La fête de l'urbanisme horloger, qui célébrait chaque année à fin juin l'inscription de La Chaux-de-Fonds et du Locle sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, se rallie aux Journées du patrimoine mondial. Les 14 et 15 juin, les deux villes vont ainsi être au coeur d'un réseau, où figurent 12 autres sites suisses.

(Keystone-ATS) « Nous avions envie de fêter en même temps que les autres sites suisses inscrits à l’UNESCO et pas deux semaines plus tard. On s’est mis à table avec Tourisme neuchâtelois pour présenter une manifestation commune », a expliqué mardi à Keystone-ATS Léonard Reichen, coordinateur de la Fondation urbanisme horloger.

La manifestation va proposer 24 visites guidées gratuites, dont certaines nécessitent des inscriptions. Pour la première fois, une visite proposera d’arpenter à la fois la ville du Locle et sa voisine de La Chaux-de-Fonds.

Parmi les nouveautés sont prévus également une promenade matinale et un parcours spécialement dédié aux enfants dès huit ans. Guidés par une spécialiste du patrimoine, ces derniers partiront sur les traces de l’urbanisme horloger en observant et en dessinant ses caractéristiques.

Le public pourra aussi redécouvrir deux lieux emblématiques de l’urbanisme horloger, soit librement, soit avec un guide: l’Hôtel de Ville du Locle et le Salon bleu Art nouveau à La Chaux-de-Fonds.

Expérience théâtrale immersive

Deux semaines plus tard, les 26, 27 et 28 juin, le public aura l’occasion de vivre une expérience théâtrale immersive le long de la rue du Doubs. La Fondation Urbanisme Horloger coproduit avec le CCHAR (Centre de création helvétique des arts de la rue) la dernière création de la Compagnie la Distillerie, mise en scène par la comédienne Emilie Blaser.

Intitulé « En remontant la rue du Doubs », ce spectacle, créé lors d’une résidence artistique dans l’ancien appartement Spillmann, emmènera le public d’est en ouest le long de cette rue emblématique de l’urbanisme horloger chaux-de-fonnier. Les réservations pour ce spectacle tout public et gratuit sont obligatoires

