Payerne veut rénover et mettre en valeur son Château de Bertholod

2 minutes

(Keystone-ATS) La Municipalité de Payerne veut rénover et mettre en valeur le Château de Bertholod, que la commune possède sur le territoire de Lutry. Elle sollicite un crédit de 650’000 francs pour réaliser une étude de faisabilité.

La commune de Payerne possède deux vignobles en Lavaux, le Château de Montagny, à Villette, qui a fait l’objet d’investissements réguliers, et le Château de Bertholod qui n’a bénéficié que de peu de travaux depuis 1980. L’ensemble représente 13 hectares de vignes.

Le Château de Bertholod est propriété de la Ville depuis 1545 et jouit d’un emplacement de premier choix dans les vignes de Lavaux. Depuis 2018, le bâtiment n’est plus guère utilisé pour les activités viticoles, sauf épisodiquement le réfectoire et les sanitaires. L’état de la construction peut être qualifié de “moyen à mauvais, avec un niveau d’obsolescence élevé”, note le préavis municipal.

Un groupe d’étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne a développé un projet de mise en valeur dans le cadre d’un travail de bachelor. Selon ce scénario, le Château de Bertholod servirait d’écrin pour la promotion des vins de Payerne ainsi que de produits du terroir.

Le travail des étudiants a été jugé professionnel, mais il convient désormais de vérifier la faisabilité technique et économique du concept. C’est l’un des objectifs du crédit d’étude demandé, qui sera soumis en avril au Conseil communal. Selon le calendrier prévu, un préavis de réalisation devrait suivre au printemps 2025 et la réalisation pourrait intervenir à l’horizon 2028.