Personnel infirmier: Neuchâtel veut en former 1100 supplémentaires

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel prend des mesures cantonales visant à renforcer la formation, l’attractivité et l’exercice de la profession infirmière, en lien avec la mise en oeuvre de l'initiative fédérale. L'objectif est de former 1100 nouveaux infirmiers d'ici à 2032, dont 60% en Hautes Ecoles spécialisées (HES) et 40% en Ecoles supérieures (ES).

(Keystone-ATS) « Neuchâtel veut soutenir la mise en place de différentes mesures ciblées telles que la flexibilisation des parcours de formation, le suivi pédagogique individualisé ou la formation raccourcie pour les étudiants ES, titulaires d’un CFC d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC) », a indiqué le canton jeudi.

Les institutions de santé (EMS, hôpitaux et organisations de soins à domicile) seront soumises à l’obligation de former des étudiants ES et HES, ainsi que des apprentis (ASSC) dès le second semestre de 2025. Pour chaque stagiaire, elles bénéficieront d’une contribution de 300 francs par semaine et pourront être soutenues par une équipe de praticiens formateurs.

Dans le cadre de la formation des apprentis ASSC, les institutions de soins pourront être accompagnées par le Réseau d’entreprises formatrices neuchâteloises (REN). L’objectif est de favoriser la mise en place de réseaux d’institutions formatrices dans le domaine santé et de permettre aux apprentis de découvrir plusieurs pans du métier grâce à un système de rotation.

Aides financières à la reconversion

Le deuxième axe des mesures cantonales est consacré aux aides financières individuelles en faveur des personnes en reconversion, en réinsertion ou en intégration professionnelle, souhaitant se réorienter dans le domaine des soins infirmiers. Les aides sont assorties de conditions cadres et de modalités de remboursement.

Le Grand Conseil avait déjà approuvé en juin 2024 un crédit de 21,1 millions de francs pour atteindre les objectifs de formation des infirmiers. Le 2e rapport sera en principe soumis au parlement à l’été. La Confédération subventionne le canton pour cette première étape, pour les années 2024 et 2025, à hauteur de 1,3 million de francs.