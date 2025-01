Plus d’un million d’entrées pour le Musée Suisse des Transports

Keystone-SDA

Le Musée Suisse des Transports, le plus visité de Suisse, bat son record de l’année précédente avec une augmentation de 1,4% de la fréquentation en 2024. Il a enregistré quelque 14'000 entrées de plus qu'en 2023, dépassant largement le million de visiteurs.

(Keystone-ATS) Les responsables expliquent l’augmentation du nombre de visites par une fréquentation particulièrement importante en début d’année ainsi que par le développement continu de l’offre.

Parmi les moments les plus marquants de l’année, on peut citer le retour de la légendaire maquette de la ligne du Gothard, l’ouverture de l’exposition consacrée aux usines d’avions Pilatus ou encore la Journée des planétariums en présence des astronautes suisses Claude Nicollier et Marco Sieber, indique le musée mercredi dans un communiqué.

De nouveaux formats éducatifs

En 2024, le Musée Suisse des Transports a consolidé sa position en tant que pôle éducatif: près de 3000 classes comptant un total de 51’400 élèves ont ainsi bénéficié de l’offre du musée.

La nouvelle exposition itinérante présentée à bord d’un camion électrique dans le canton de Lucerne a exploré des thèmes tels que le changement climatique, la protection de l’environnement et la mobilité renouvelable directement dans les écoles.