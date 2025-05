Plus de 150 drones ukrainiens interceptés par la Russie

Keystone-SDA

La Russie a indiqué avoir intercepté plus de 150 drones ukrainiens en quelques heures mardi soir et mercredi matin. L'attaque a provoqué de nouvelles perturbations du fonctionnement d'aéroports à Moscou.

2 minutes

(Keystone-ATS) Alors que l’Ukraine a été visée ces derniers jours par des bombardements russes sans précédent, le ministère russe de la défense a annoncé sur le réseau social Telegram que sa défense antiaérienne avait « totalement détruit et intercepté 112 drones ukrainiens » entre 21h00 et minuit (20h00 et 23h00 en Suisse), dont 59 au-dessus de la seule région de Briansk (sud-ouest).

Plus tard dans la nuit, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a indiqué dans une série de messages sur les réseaux sociaux que 33 drones se dirigeant vers la capitale avaient été abattus.

Les attaques se sont intensifiées récemment en direction de Moscou, située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne et jusqu’alors rarement ciblée depuis le début de l’offensive russe à grande échelle en Ukraine il y a plus de trois ans.

Ville de Kharkiv visée

Comme souvent ces derniers jours, le fonctionnement de trois aéroports moscovites, Chérémétiévo, Vnoukovo et Joukovski, a été suspendu dans la nuit, a indiqué l’agence de régulation du transport aérien.

L’Ukraine a indiqué avoir été visée par des attaques aériennes russes massives depuis samedi, faisant notamment état de 13 morts dimanche.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le gouverneur de la région frontalière de Kharkiv, Oleg Synegoubov, a fait état de huit blessés, dont une fillette de quatre ans, dans une attaque de drones russes.

L’armée russe a assuré que ses propres frappes en Ukraine étaient une « réponse » à des attaques de drones ukrainiens ayant fait des victimes civiles russes.

La Russie a lancé une offensive militaire à grande échelle en Ukraine en février 2022 et contrôle à l’heure actuelle environ 20% de ce pays voisin, dont la Crimée, péninsule annexée en 2014.

Les combats ont tué et blessé des dizaines de milliers de militaires et de civils des deux côtés et obligé des millions de personnes à fuir. Des villes et villages entiers ont été détruits dans l’est et le sud de l’Ukraine.