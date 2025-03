Plus de 200’000 foyers toujours sans électricité en Australie

Keystone-SDA

Les fournisseurs d'électricité s'efforçaient lundi de rétablir le courant dans plus de 200'000 foyers et entreprises dans l'est de l'Australie, après le passage samedi de la tempête Alfred. Des précipitations sont encore attendues ces prochains jours.

2 minutes

(Keystone-ATS) Environ 194’000 foyers et entreprises étaient toujours plongés dans le noir dans le Queensland et 10’000 autres en Nouvelle-Galles du Sud.

La tempête Alfred a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières sur les 400 kilomètres de littoral du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, et déclenchant de nombreuses alertes aux inondations.

« Cet événement est loin d’être terminé » et « nous devons continuer à ne pas nous reposer sur nos lauriers », a déclaré le premier ministre australien Anthony Albanese, en déplacement à Lismore, une ville de Nouvelle-Galles du Sud touchée par les inondations.

Les services d’urgence ont secouru 17 personnes des crues dans le Queensland dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré le premier ministre de l’Etat, David Crisafulli.

Météorologie « imprévisible »

Essential Energy, qui gère la distribution électrique pour une grande partie de la Nouvelle-Galles du Sud et plusieurs localités du Queensland, utilise des hélicoptères « pour inspecter les zones reculées du réseau afin d’aider à identifier les dégâts », a indiqué un porte-parole.

La société avait dit plus tôt que des interventions étaient en cours, avec « d’importants travaux » pour remplacer les lignes emportées par des arbres, poteaux renversés et autres équipements endommagés.

« Les conditions météorologiques sont encore assez imprévisibles. Nous nous attendons à une augmentation des précipitations au cours des prochaines 24 heures », a déclaré Chris Minns, le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. Néanmoins, tous les avis d’évacuation de l’Etat, sauf un, ont été levés, a-t-il ajouté.

Samedi, le corps d’un homme de 61 ans a été retrouvé après que son 4×4 a été emporté par les flots alors qu’il traversait un pont sur une rivière en crue, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud.