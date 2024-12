Plus de 300 frappes israéliennes en Syrie depuis la chute d’Assad

Keystone-SDA

Israël a mené plus de 300 frappes aériennes sur la Syrie depuis la prise de Damas par les rebelles et la chute du président Bachar al-Assad, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

1 minute

(Keystone-ATS) Cette organisation, qui s’appuie sur un vaste réseau de sources à travers la Syrie, dit avoir répertorié « près de 310 frappes » menées par « l’aviation israélienne » depuis l’annonce de la chute de Bachar al-Assad dimanche matin. Des journalistes de l’AFP à Damas ont quant à eux fait état d’explosions tôt mardi.

Ces raids visent « la destruction des armes restantes dans les entrepôts et les unités militaires qui étaient contrôlés par les forces de l’ancien régime », allié de l’Iran et du Hezbollah libanais, avait estimé l’OSDH plus tôt dans un communiqué.

L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat. Lundi, Israël avait confirmé avoir détruit au cours des derniers jours des « armes chimiques » en Syrie pour éviter qu’elles ne tombent aux mains des rebelles. L’armée israélienne effectue en outre depuis plusieurs jours une incursion dans la zone tampon à la lisière de la partie du plateau du Golan occupée et annexée.