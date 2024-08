Plus de gravats que prévu à Brienz (BE), ligne ferroviaire impactée

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’ampleur de la coulée de boue qui a frappé le 12 août Brienz (BE) est plus importante que prévu, a indiqué mardi l’Organe régional de conduite (ORC). Certains secteurs de la localité restent inaccessibles. La ligne ferroviaire est également fortement touchée.

Lundi, les géologues ont mesuré un volume de 12’400 mètres cubes dans le collecteur d’alluvions, et 50’000 mètres cubes en aval. La masse de débris dépasse toutes les estimations préalables qui avaient été faites pour le Milibach, selon l’ORC.

Dès mercredi matin, des zones d’exclusion différentes seront fixées pour le secteur de la rivière Milibach et le long du lac. Hors du périmètre de sécurité, les bâtiments pourront à nouveau être occupés.

Dans certaines zones de danger classées jaune, l’accès aux maisons se fera dès jeudi sur rendez-vous et accompagné. Certains secteurs orange resteront eux interdits d’accès en raison des travaux de déblaiement, selon l’ORC.

Infrastructure ferroviaire détruite sur 1,5 km

La route cantonale traversant Brienz restera fermée au moins jusqu’à lundi prochain. Des bus de remplacement sont à disposition. La gare de Brienz Ouest ne sera pas desservie.

Quant à la ligne ferroviaire entre Meiringen et Interlaken Ost (BE), elle restera fermée au moins jusqu’au 29 septembre, a indiqué mardi soir le Zentralbahn, qui dessert la région de Suisse centrale, dans un communiqué. Des bus de remplacement desserviront toutes les gares et les arrêts, à l’exception de Brienz Ouest, dès le 24 août.

L’infrastructure ferroviaire de Brienz a été entièrement détruite sur une longueur d’environ 1,5 kilomètre. Les installations électriques, de sécurité et de câbles ont également été touchées. Des travaux de déblaiement sur le tracé du Zentralbahn se poursuivent donc.