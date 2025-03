Plus de morts en randonnée à skis, moins à pieds

Avec 28 victimes, le nombre d'accidents mortels lors de randonnées à skis a connu un pic lors de la dernière saison d'hiver. Le nombre de cas d'urgence dans les Alpes a également légèrement augmenté, selon la statistique des urgences en montagne du Club alpin suisse.

(Keystone-ATS) L’hiver 2023/24 a été marqué par un enneigement supérieur à la moyenne en altitude, tandis que les régions plus basses sont restées peu enneigées en raison des températures élevées. L’amélioration des conditions d’enneigement par rapport à l’année précédente a entraîné une augmentation de l’activité dans les sports de neige, ce qui se reflète dans le nombre d’urgences, a indiqué jeudi le Club alpin suisse (CAS).

Les randonneurs à skis et les skieurs hors-piste ont été particulièrement touchés. Les premiers ont été 465 à connaître un cas d’urgence contre 395 l’année précédente. Les seconds ont été 185 contre 123.

Dans les sports de montagne au sens strict sur toute l’année, 111 personnes ont perdu la vie dans 93 accidents. La part des accidentés étrangers a baissé par rapport à l’année précédente, mais reste élevée avec près de 50%.

Au cours de l’été 2024, le nombre d’accidents mortels lors de randonnées en montagne a été le plus bas depuis dix ans, avec 36 décès. Les randonneurs en montagne et les grimpeurs ont dû être secourus plus souvent pour cause de blocage ou d’épuisement.