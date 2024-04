Plus grande centrale suisse d’hydrogène vert inaugurée aux Grisons

1 minute

(Keystone-ATS) La plus grande installation de production d’hydrogène écologique de Suisse a été inaugurée vendredi matin à Domat/Ems, dans les Grisons, après un an de travaux. Elle permet de se passer d’un million et demi de litres de diesel par an.

L’installation d’une puissance de 2,5 mégawatts peut produire 350 tonnes d’hydrogène vert par an, indiquent le groupe électrique Axpo et son partenaire régional RhiiEnergie, qui l’exploitent. Le site de production se trouve à proximité immédiate de la centrale hydraulique de Reichenau, sur le Rhin.

La production d’hydrogène vert est réalisée par le procédé de l’électrolyse de l’eau, alimentée par l’électricité verte de la centrale hydraulique, sans émissions de CO2. L’hydrogène est ensuite densifié sur le site afin d’être livré à des stations-service et à des clients industriels.

Cette connexion directe à une centrale au fil de l’eau constitue un projet pionnier d’Axpo qui détient une participation majoritaire dans RhiiEnergie.