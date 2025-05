Politique culturelle: le canton a désormais son mot à dire

Keystone-SDA

Longtemps chasse gardée de la Ville de Genève, qui en finance l'essentiel, la culture genevoise s'ouvre désormais au canton qui va s'impliquer davantage dans le domaine, tant sur le plan financier qu'au niveau politique. Cet engagement se traduit notamment par la création d'une structure de gouvernance qui réunit l'Etat, la Ville et les communes genevoises.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de l’Etat (OCC) signale « le retour dans le jeu » du gouvernement cantonal, a indiqué lundi, devant les médias, le conseiller d’Etat genevois Thierry Apothéloz, responsable du département de la cohésion sociale (DCS).

Cette collaboration plus étroite du canton, de la Ville et des communes genevoises découle de la signature, en 2022, de l’accord pour la politique culturelle à Genève. Pour M. Apothéloz, la culture est une nécessité. Elle représente un espace d’expression et de dialogue. Elle doit rester au coeur des « priorités politiques ».

Cofinancement d’institutions phares

Au niveau financier, le canton de Genève va soutenir régulièrement plusieurs institutions et festivals, à commencer par trois théâtres (Am Stram Gram, les Marionnettes et Carouge) dès cette année. Au total, 28 institutions ont été identifiées et vont bénéficier, d’ici à 2027, d’un cofinancement cantonal.

Le canton va aussi apporter une aide à la création artistique. Il va également veiller à offrir l’accès à la culture à tout le monde et à négocier de meilleures conditions pour les artistes et le personnel technique qui travaille avec eux. « La politique culturelle cantonale entre dans une nouvelle phase », a relevé M. Apothéloz.

Pour la Ville de Genève, le changement est conséquent. La municipalité joue historiquement un rôle dominant dans la culture genevoise, a rappelé le conseiller administratif Sami Kanaan. Le budget qu’elle consacre uniquement à ce secteur s’élève à quelque 300 millions de francs.

La Ville de Genève a toujours demandé un soutien financier au canton. En revanche, elle s’est constamment montrée réticente, jusqu’à récemment, à l’idée de devoir partager la gouvernance avec lui. Aujourd’hui, « nous avons un cofinancement et une co-gouvernance », s’est réjoui Sami Kanaan.