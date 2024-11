Pro Helvetia sera dirigée par Michael Kinzer

Keystone-SDA

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia sera dirigée par Michael Kinzer à partir du 1er juillet 2025. Il est actuellement chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne. Michael Kinzer, né en 1972, succède à Philippe Bischoff.

(Keystone-ATS) Le processus de sélection a été mené par un bureau de recrutement externe et a consisté en plusieurs tours et un « assessment », écrit Pro Helvetia mercredi. Une commission de cinq personnes déléguées par le Conseil de fondation a accompagné la procédure. Le conseil de fondation a choisi Michael Kinzer à l’unanimité lors de sa réunion du 19 novembre.

Pour le président du Conseil de fondation Michaël Brändle, « la profonde expérience de Michael Kinzer dans le domaine de la politique et de la promotion culturelle permettra de remplir au mieux la mission de la fondation, à savoir s’engager au niveau national et international en faveur de la création artistique et culturelle de Suisse ».

Dans le communiqué, Michael Kinzer déclare: « La culture est le coeur de notre société. Elle doit être accompagnée, encouragée, diffusée. Pro Helvetia assume à ce titre un rôle unique et essentiel. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer à mettre mon énergie et mes convictions au service de la vitalité et de la diversité de la scène culturelle de notre pays. »

Diversité de rôles

Michael Kinzer dirige depuis 2017 le Service de la culture de la Ville de Lausanne et copréside la Conférence des villes en matière culturelle. Il a débuté sa carrière en tant que programmateur à la salle de concerts Fri-Son à Fribourg puis en tant que coordinateur général des événements à Expo.02 et codirecteur du projet Cargo sur l’arteplage de Neuchâtel.

Il a ensuite pris la direction administrative puis générale d’une fondation regroupant le Théâtre Populaire Romand ainsi que la salle de musique et le théâtre de L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds (NE). De 2009 à 2015, il a dirigé le Festival de la Cité de Lausanne.

Il a siégé au sein de nombreux jurys et commissions culturelles aux niveaux régional et national, notamment en tant que président du Jury fédéral de musique.