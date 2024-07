Problèmes techniques résolus à la Bourse suisse

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La Bourse suisse semble avoir résolu les problèmes techniques qui l’ont paralysé depuis l’ouverture du marché et le négoce va reprendre sous peu, a annoncé l’exploitant de la place zurichoise SIX.

“Les problèmes techniques avec SIX MDDX ont été résolus” et le négoce des actions, fonds et produits structurés va reprendre à 14h30, a indiqué SIX mercredi dans une note de service. Celui des obligations va reprendre à 15h.

L’opérateur de la place financière suisse a ajouté que “les causes du problème sont analysées”. Selon un porte-parole interrogé par l’agence AWP, il s’agirait d’un problème interne et non pas d’une attaque externe.

Peu après le début du négoce, aucun cours ou indice n’était affiché sur SIX et à la Bourse espagnole SME. En Suisse, le négoce a été arrêté à 10h00 et a été justifié par une “égalité de traitement” des participants au marché. En Espagne, le négoce s’est poursuivi. Après une brève reprise à 11h30, le négoce a été à nouveau interrompu à midi sur la place zurichoise.