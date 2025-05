Projet d’horaire 2026 en consultation dans le canton de Fribourg

Après la refonte de l’horaire des transports publics de 2025, l’horaire 2026 sera plus stable dans le canton de Fribourg, annonce le Conseil d'Etat. Devant entrer en vigueur le 14 décembre prochain, il sera marqué par l’ouverture de la halte ferroviaire d’Avry-Matran.

(Keystone-ATS) L’horaire 2026 apporte quelques changements notables en lien avec l’ouverture de ce point d’arrêt moderne et la desserte des RegioExpress (RE), a indiqué jeudi le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité. Le projet d’Avry-Matran présente un investissement de 21,5 millions de francs.

La nouvelle halte offrira une infrastructure confortable ainsi qu’un accès de plain-pied aux trains, selon les CFF. Située à proximité immédiate du CO de Sarine Ouest, elle va permettre aux élèves prenant le train à Chénens, Autigny, Cottens et Neyruz de ne plus transborder à Rosé sur des bus pour se rendre à l’école.

Zone en développement

Le point d’arrêt se trouvera également tout près d’une zone d’activité où d’importants développements, y compris des logements, sont prévus. « Il remplacera la gare de Rosé qui n’est plus aux normes de sécurité », a rappelé Jean-François Steiert. A moyen terme, la halte devrait accueillir 3000 voyageurs par jour.

Le parcours des bus autour du nouvel arrêt sera adapté afin d’y converger, avec plusieurs lignes concernées, précise le communiqué de la Direction de la mobilité (DIME). La desserte de ces dernières a aussi été étoffée et toutes les courses de la ligne 11 de l’agglomération de Fribourg iront systématiquement jusqu’à Rosé gare.

Desserte du Papiliorama

Plusieurs modifications à la desserte des RE sont en outre planifiées pour l’horaire 2026. Un train supplémentaire le matin reliera Bulle à Fribourg et un en fin de journée Fribourg à Bulle, avec arrêt non seulement à Romont, mais aussi à la nouvelle halte d’Avry-Matran et à Villars-sur-Glâne.

Les changements permettront de décharger les trains bondés aux heures de pointe. Les RE Broc-Chocolaterie – Bulle – Romont – Fribourg – Guin – Berne s’arrêteront, dans ce sens uniquement, à Flamatt reliée ainsi 5 fois par heure à Berne. Les RE qui circulent jusqu’à Guin seront systématiquement prolongés jusqu’à Schmitten.

Cette commune singinoise sera reliée du coup à Fribourg 3 fois par heure. Les trains Chiètres – Lyss (S35) desserviront par ailleurs systématiquement l’arrêt Kerzers Papiliorama. La population fribourgeoise peut consulter les tableaux du projet d’horaire 2026 et formuler ses suggestions et remarques, du 23 mai au 9 juin.