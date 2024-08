Récolte de pruneaux suisses: 26% de plus que la moyenne attendus

1 minute

(Keystone-ATS) La récolte de pruneaux s’annonce exceptionnelle en cette fin d’été, de près d’un quart supérieure à la moyenne des cinq dernières années, selon Fruit-Union suisse. Face à une telle abondance sur une période concentrée, le défi est de pouvoir l’écouler.

Pour commercialiser une quantité aussi importante, une bonne collaboration entre producteurs, commerçants et détaillants est importante, précise l’association qui réunit les quelque 10’500 acteurs du secteur fruitier. Il s’agira d’inciter les consommatrices et les consommateurs à profiter des pruneaux indigènes jusqu’au début octobre, ajoute Fruit-Union.

Les premières variétés suisses ont déjà été récoltées en juillet, mais c’est maintenant que débute la récolte de la variété la plus connue, la Fellenberg. Fruit-Union table sur une production de 3703 tonnes, soit près de 26% de plus que la moyenne sur cinq ans. La récolte principale se concentre sur six semaines: de fin juillet/début août au 9 septembre.

Fruit-Union souligne que dès l’an prochain les pruneaux suisses respecteront encore davantage les critères de durabilité déjà introduit en 2022 pour les fruits à pépins.