Brevets déposés ou coût d'un enfant: 2019 en chiffres Thomas Stephens 30. décembre 2019 - 10:58 Voici une palette de statistiques qui ont marqué les articles de swissinfo.ch publiés en 2019: des 20 bougies du gâteau d'anniversaire de swissinfo.ch aux 500'000 francs nécessaires pour élever un enfant en Suisse. Janvier 10 L'auteur d'un assassinat peut être condamné à la prison à vie en Suisse. Toutefois, «à vie» ne signifie pas que le prévenu finira ses jours derrière les barreaux. Une libération conditionnelle peut déjà être envisagée après 10 ans de détention. Pourquoi la justice suisse est-elle si clémente par rapport à d'autres pays? Février 95 En Suisse, 95% des femmes allaitent leur enfant. Mais cette pratique est encore accompagnée de nombreux préjugés et les mères ressentent souvent une pression de leur entourage. Pourquoi y a-t-il tant de mythes sur l'allaitement en Suisse? Mars 20 SWI swissinfo.ch fête ses 20 ans! Si le site d'informations a gardé la mission de feu Radio Suisse Internationale, il la remplit avec de tout autres moyens. Comment swissinfo.ch a-t-il trouvé sa voie sur internet? Avril 14 Les jeunes suisses doivent parfois faire des choix de carrière à 14 ans déjà, avant la fin de l'école obligatoire. Pourtant, les adolescents ont souvent de la peine à se projeter dans leur avenir professionnel. Quels sont les avantages et les désavantages de choisir tôt sa future profession? Mai 1'250'000 Les Chemins de fer fédéraux (CFF) transportent 1 million 250 mille personnes par jour. La cohabitation entre voyageurs se passe généralement bien, mais certains sont moins tolérants que d'autres. Quels sont les comportements qui peuvent déranger dans les transports publics helvétiques? Juin 14 Le 14 juin, des centaines de milliers de femmes ont fait la grève et participé à des manifestations dans toute la Suisse pour exiger une véritable égalité avec les hommes. La date a été choisie en référence à la première grève des femmes du 14 juin 1991. Quelles sont les inégalités entre femmes et hommes en Suisse? Juillet 7000 La Fête des vignerons a lieu tous les 20-25 ans au bord du lac Léman, à Vevey. Un événement à ne pas manquer donc, et qui ne lésine pas sur les moyens: 7000 acteurs, chanteurs et musiciens - essentiellement bénévoles, une arène de 20'000 sièges et un budget de 100 millions de francs. Pourquoi la Fête des vignerons est-elle un événement majeur? Août 8,2 La précarité augmente en Suisse, le taux de pauvreté est passé de 6,7% en 2014 à 8,2% en 2017. Les personnes vivant seules ou dans un ménage monoparental avec des enfants mineurs comptent parmi les groupes les plus exposés. Pourquoi la pauvreté n'est-elle pas qu'une question d'argent? Septembre 955 Les Suisses sont les champions de l'innovation: 955 brevets par million d'habitants ont été déposés l'an dernier, contre 332 en Allemagne et 132 aux États-Unis. Quelles sont les inventions typiquement suisses? Octobre 213'000 Les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz reçoivent le Prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les exoplanètes. Les Suisses le partagent avec le Canado-Américain James Peebles, pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique. Ils reçoivent chacun 230'000 francs. Sur quoi portent exactement les recherches des deux Suisses? Novembre 500'000 On dit que l'amour n'a pas de prix. Mais élever un enfant en Suisse coûte environ un demi million de francs. Pourquoi un enfant coûte-t-il si cher? Décembre 220 Pour être une bonne Mère Noël ou un bon Père Noël, il faut s'entraîner dur. Un cours de perfectionnement qui réunit 220 bénévoles a lieu chaque année à Zurich. Que faut-il savoir pour être Père Noël?