Why Swiss women are back on strike today

Inégalités entre les sexes: les chiffres en Suisse Kai Reusser (graphiques) et Sonia Fenazzi (textes) 14. juin 2019 - 08:38 En Suisse, l’égalité des droits entre femmes et hommes a été inscrite dans la Constitution fédérale à la suite d’un vote populaire. Toutefois, 38 ans après le scrutin du 14 juin 1981, elle n’a pas encore été concrétisée. Voici cinq indicateurs clés de l'inégalité entre les sexes dans la vie quotidienne en Suisse. «L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale», stipule entre autres l’article constitutionnel sur l’égalité. La parité entre les sexes est formellement garantie par une loi d’application, qui interdit explicitement toute discrimination fondée sur le genre dans les rapports de travail – y compris en matière de rémunération. Les statistiques officielles révèlent pourtant une réalité bien différente. En 2016 (données les plus récentes), le salaire brut médian standardisé en Suisse était de 6'011 francs par mois pour les femmes et 6'830 francs pour les hommes, soit une différence de 12%. L'écart est encore plus grand si on considère le seul secteur privé, où il s'élevait à 14,6 %. Seule une partie de cet écart a pu être expliqué par des facteurs objectifs, tels que des différences de niveau de formation, de nombre d'années de service ou dans la fonction exercée dans l’entreprise: En ce qui concerne le taux d’occupation professionnel, l’écart entre les sexes est énorme: contrairement aux hommes, la majorité des femmes exerçant une activité rémunérée le fait à temps partiel. Cela implique souvent des fourchettes salariales plus basses et l'impossibilité de faire carrière. Les principales raisons pour lesquelles les femmes disent avoir choisi un emploi à temps partiel sont la garde des enfants, suivie d'autres tâches familiales. Les hommes qui travaillent à temps partiel se disent plutôt motivés par le désir de suivre une formation, des études ou simplement parce qu'ils ne sont pas intéressés par le temps plein. Cette différence se reflète dans la répartition inégale des tâches domestiques entre les partenaires. En effet, ces travaux sont encore effectués principalement par les femmes: De bas salaires, des postes de travail à temps partiel et des interruptions de l’activité professionnelle pour s'occuper de tâches familiales pénalisent les femmes, même lorsqu'elles sont à la retraite. Leur rente mensuelle moyenne de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) et, encore davantage, de la prévoyance professionnelle, est inférieure à celle des hommes: Outre la vie professionnelle et familiale, le tableau de la représentation des sexes au sein des institutions politiques est loin d'être paritaire: