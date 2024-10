Roumanie: candidate d’extrême droite exclue de la présidentielle

(Keystone-ATS) La controverse enfle mardi en Roumanie après la décision du Conseil constitutionnel d’exclure de la course à la présidentielle une élue d’extrême droite au motif que ses déclarations sont contraires aux « valeurs démocratiques ».

L’ex-sénatrice Diana Sosoaca, créditée de près de 14% des intentions de vote pour l’élection dont le premier tour est prévu le 24 novembre, a été disqualifiée ce week-end après deux saisines.

Selon ce document rendu public tard lundi soir par l’institution, « les déclarations publiques » de Mme Sosoaca, ses prises de position et ses convictions sont incompatibles avec les valeurs constitutionnelles et les exigences d’une société démocratique ».

Le Conseil pointe le danger posé par la candidate pour l’appartenance de la Roumanie à l’UE et l’Otan.

Cette avocate de 48 ans, qui siège aussi au Parlement européen, est accusée de véhiculer des messages de propagande favorables au Kremlin et des vues antisémites.

Egalement connue pour son opposition aux mesures anti-Covid, elle avait été expulsée en juillet de l’hémicycle à Strasbourg, après avoir interrompu les débats par ses cris.

Un an après avoir été élue sénatrice en 2020 sur la liste du parti d’extrême droite AUR, Diana Sosoaca en avait été exclue pour atteinte aux intérêts et à l’image de la formation et refus de suivre la stratégie du groupe. Elle avait alors rejoint le petit parti S.O.S România.

Elle s’est insurgée contre sa disqualification à la présidentielle. « Par ce raisonnement pathétique, nazi et stalinien, vous avez fait de moi un ‘martyr, un héro national!' » (les mots entre ‘ ‘ en majuscules), a-t-elle écrit sur Facebook.

Adversaires politiques inquiets de la décision

Dans la classe politique, de nombreuses voix se sont aussi élevées pour s’inquiéter de la décision.

Le premier ministre social-démocrate Marcel Ciolacu, qui figure parmi les favoris pour la présidentielle, a appelé à une réforme du Conseil constitutionnel, tout en dénonçant la virulence de Diana Sosoaca.

« Même dans une campagne électorale, il y a des lignes rouges à ne pas franchir », a-t-il lancé, mettant en garde contre « un retour de la société roumaine 50 ans en arrière ».

Son allié libéral Nicolae Ciuca, également candidat, a fustigé une décision « posant question pour la démocratie » et « une première dans l’histoire de la Roumanie » justifiant selon lui une rupture de la coalition gouvernementale.

Il a rappelé que cette exclusion était le résultat du vote de cinq juges (sur neuf au total), dont quatre nommés par ses partenaires sociaux-démocrates.

Deux juges ont voté contre, l’une estimant que le Conseil outrepassait ses fonctions en éliminant Diana Sosoaca. Les deux autres étaient absents.