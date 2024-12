Séisme de magnitude 6,1 au large du Vanuatu

Keystone-SDA

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 est survenu dimanche au large du Vanuatu, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), quelques jours après un séisme de 7,3 près de la même île d'Efate, la principale de cet archipel du Pacifique sud.

2 minutes

(Keystone-ATS) La nouvelle secousse s’est produite à 02h30 dimanche (16h30 suisses samedi) à 40 kilomètres de profondeur et à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la capitale, Port Vila, a précisé l’USGS.

Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.

Les réseaux de téléphonie mobile étant restés hors service depuis le précédent tremblement de terre, mardi, les contacts extérieurs avec le Vanuatu étaient difficiles tôt dimanche matin.

En plus des communications perturbées, ce séisme avait endommagé les systèmes d’approvisionnement en eau et entraîné l’arrêt des activités dans le plus important port maritime de la capitale.

Les autorités du Vanuatu avaient alors décrété l’état d’urgence pour une durée de sept jours et un couvre-feu nocturne.

Elles n’ont annoncé que samedi la levée de la suspension des vols commerciaux, et ce dans le but de relancer une industrie touristique vitale car contribuant directement ou indirectement à plus de la moitié de l’économie nationale.

Le tremblement de terre du début de la semaine avait causé la mort d’au moins douze personnes, en ayant fait s’écrouler des bâtiments et provoqué des glissements de terrain.

Le Vanuatu, qui compte quelque 320’000 habitants, est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, où les séismes sont fréquents.

Opérations de secours

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont dépêché cette semaine plus de cent personnes, ainsi que des équipements et des chiens pour aider à rechercher les survivants ensevelis et à effectuer des réparations d’urgence.

Il y a eu « plusieurs sites où les effondrements ont été majeurs et les bâtiments sont complètement écrasés », a raconté le chef de l’équipe de secours australienne, Douglas May, dans une vidéo vendredi.

A Port Vila, les sauveteurs se sont concentrés sur deux zones sinistrées par le tremblement de terre de mardi : une qui abrite le bâtiment d’un supermarché, un hôtel et un garage dans le nord et une autre où se trouve un bâtiment commercial dans le centre-ville.

Plus de 1000 personnes ont été déplacées à la suite du premier séisme, dont beaucoup se trouvent désormais hébergées dans d’autres domiciles ou dans des centres d’évacuation, selon le dernier rapport de l’ONU, citant des responsables de la gestion des catastrophes du Vanuatu.