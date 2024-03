Samih Sawiris réduit la taille de son projet de marina à Isleten

3 minutes

(Keystone-ATS) L’investisseur égyptien Samih Sawiris revoit à la baisse son projet de marina sur le lac des Quatre-Cantons à Isleten (UR). Les Vert-e-s ont lancé contre le projet initial une initiative visant à interdire la construction d’hôtels, d’immeubles et d’un port.

Le périmètre total du nouveau projet est de 37’000 mètres carrés, soit 30% de moins que le projet initial, a indiqué lundi le gouvernement uranais lors d’une conférence de presse à Isleten. La surface du port de la marina est réduite de 50%.

Le projet initial a été réduit au minimum, a déclaré Samih Sawiris, propriétaire du site. Il a ajouté avoir fait de nombreux compromis. Il ne peut pas être plus petit, sinon la rentabilité ne serait pas garantie et le projet serait déficitaire, a-t-il ajouté. “Je suis très, très satisfait” de cette variante.

Confiance

L’investisseur égyptien s’est montré confiant dans le fait que son idée de marina puisse devenir réalité. “J’espère désormais qu’elle sera acceptée par tous”.

Avec le nouveau projet, la surface renaturée sera plus importante. Les zones ouvertes au public pour la baignade et les sports nautiques seront aussi plus grandes. Il est prévu de construire un hôtel de 50 chambres et 30 appartements hôteliers, d’une surface réduite par rapport au premier projet, ainsi que 70 appartements, au lieu de 100, et sept bungalows.

Accessibilité garantie

Le nouveau projet tient compte des préoccupations de protection de l’environnement, a souligné Isidor Baumann, directeur du projet. Il prévoit aussi une surface renaturée plus importante. L’accessibilité du public à l’ensemble du site est garantie.

Si le nouveau projet n’est pas accepté, il restera deux possibilités, a encore déclaré Samih Sawiris: revendre le site ou construire une villa avec un jardin privé au bord du lac. Dans le deuxième cas, le site ne serait plus accessible à la population, ce qui serait “très triste”, a précisé l’investisseur égyptien.

Avant que le projet se concrétise, le terrain doit d’abord être dézoné, afin de le faire passer de zone industrielle à zone touristique. Les citoyens uranais doivent ensuite se prononcer sur l’initiative des Vert-e-s “Isleten pour tous”. Le gouvernement doit se prononcer sur sa validité en août. Une votation pourrait avoir lieu en novembre.

Fabrication d’explosifs

Le village d’Isleten se situe sur le delta d’un torrent, sur la rive gauche du lac d’Uri, le bras urano-schwyzois du lac des Quatre-Cantons. Durant plus d’un siècle, le site a accueilli une usine de fabrication d’explosifs destinés notamment à la construction de l’ancien tunnel ferroviaire du Gothard.

En 2023, les Vert-e-s ont lancé une initiative contre le projet de marina. L’initiative “Isleten pour tous” a été signée par 1953 citoyens uranais. L’objectif du texte est d’empêcher la construction de la marina et d’hôtels et de rendre le site accessible au public comme zone de détente.