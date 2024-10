Samsung veut supprimer des postes en Asie du Sud-Est et en Océanie

(Keystone-ATS) Samsung Electronics, filiale du groupe sud-coréen Samsung, veut supprimer des emplois en Asie du Sud-Est, Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon des informations de presse, 10% des postes pourraient disparaître dans les activités concernées par la restructuration.

Le géant de l’électronique grand public et des puces mémoire modifie ses effectifs en Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande, et « ces ajustements incluent des suppressions d’emplois », a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’entreprise. Il s’agit d' »ajustements de routine des effectifs », qui sont mis en oeuvre « pour améliorer l’efficacité opérationnelle », a expliqué Samsung Electronics dans un communiqué.

L’entreprise « n’a pas fixé d’objectif chiffré pour des postes en particulier », a ajouté le fabricant des smartphones Galaxy. Toutefois, selon l’agence Bloomberg, ces licenciements pourraient concerner environ 10% des personnels de Samsung Electronics dans les régions visées.

Basée à Suwon, dans le sud de la Corée du Sud, l’entreprise emploie plus de 267’800 personnes au total, dont plus de la moitié à l’étranger. L’annonce de ces suppressions d’emplois survient après que celle en août du fabricant américain de puces Intel. Ce dernier avait alors annoncé un grand plan social pour licencier d’ici à la fin de l’année plus de 15% de son personnel, soit environ 18’000 personnes, afin de réduire ses coûts après avoir subi une perte nette de 1,6 milliard de dollars (1,35 milliard de francs) au deuxième trimestre.

De son côté, Samsung Electronics a multiplié par 15 son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre, par rapport à la même période de 2023, grâce à un rebond des prix des puces et à une hausse de la demande pour ses produits utilisés pour l’intelligence artificielle (IA). D’avril à juin, son bénéfice d’exploitation a atteint 10’440 milliards de wons (6,56 milliards de francs) contre 670 milliards de wons un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a bondi de 23,3%, à 74’000 milliards de wons.

Samsung Electronics est la filiale phare de Samsung Group, le plus important des conglomérats familiaux qui dominent la quatrième économie d’Asie. Ce géant technologique est l’un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs, utilisés aujourd’hui dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.