Santé US: un rapport s’appuie sur des études inexistantes

Keystone-SDA

Au moins quatre études citées dans le rapport sur les maladies chroniques affectant les jeunes Américains publié la semaine dernière par l'administration Trump n'existent pas, ont fait savoir jeudi à l'AFP des auteurs cités dans le document.

(Keystone-ATS) Piloté par le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr, le rapport « Make America Healthy Again » (« Rendre à l’Amérique sa Santé »), commandé par Donald Trump et publié le 22 mai, pointe un lien entre l’alimentation ultra-transformée, les pesticides ou encore les écrans, et les maladies chroniques touchant les enfants. Il sème également le doute sur les vaccins.

Or l’étude attribue des articles à des scientifiques qui disent ne pas les avoir écrits.

Les erreurs ont été signalées pour la première fois jeudi par Notus, un média affilié à l’institut de journalisme Allbritton, une organisation à but non lucratif.