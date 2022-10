Le Suisse visionnaire qui inventa la chaîne à vélo

De nos jours encore, les chaînes de vélo sont construites sur le modèle de celle que Hans Renold inventa en 1880. Steven Jones / Alamy Stock Photo

Il y a 170 ans, Hans Renold naissait à Aarau. En tant que jeune émigrant à Manchester, il fit, en 1880, une invention révolutionnaire qui n’a guère eu besoin d’être optimisée jusqu’à nos jours.

C’est un samedi de juillet 1852 que Hans Renold, fils d’un boulanger et d’une aubergiste, voit le jour à Aarau. Deux ans seulement avant sa naissance, les cantons suisses sont devenus un État fédéral moderne. On dénombre alors tout juste 5000 habitantes et habitants dans la ville d’Aarau, dans laquelle «tout le monde connaissait tout le monde et tout était, pour ainsi dire, une grande famille», comme Hans Renold le décrira des années plus tard dans une chronique sur ses années de jeunesse.

Hans Renold est l’aîné de six enfants – deux autres frères et sœurs sont morts avant même sa naissance. C’est également ce qu’il écrit dans sa chronique. Les premières années de sa vie correspondent exactement à son époque. Comme il est d’usage pour les enfants de parents ni vraiment pauvres ni vraiment riches, il fréquente aussi bien l’école primaire que l’école cantonale, mais doit aider à la maison après les cours.

Ses parents exploitent d’abord une boulangerie, puis une épicerie. Le fils doit aider à porter le pain, puis à couper les pains de savon et à écraser le sucre. Le jeune Hans Renold aime surtout les travaux qui requièrent beaucoup de précision – cette préférence apparaissant rétrospectivement comme un signe annonciateur de sa future carrière.

Après avoir terminé l’école cantonale, l’Argovien entame des études à l’école polytechnique, l’actuelle École polytechnique fédérale de Zurich. Il réalise ainsi déjà un rêve, puisqu’il voulait devenir ingénieur depuis ses années d’école.

Une soif d’aventure qui le mène au loin

Son diplôme en poche, Hans Renold s’installe d’abord à Paris, puis à Londres, avant de finalement reprendre une petite entreprise textile à Salford, près de Manchester, en Angleterre. Il y a deux raisons possibles à son émigration: la pauvreté ou la soif d’aventure.

Il n’existe pas de témoignage à ce sujet, mais l’aventure semble plus probable. En effet, ses parents ont bien vécu tout au long de leur vie et sa formation laisse supposer qu’il était un spécialiste recherché en Suisse et à l’étranger. C’est donc probablement une pure soif d’aventure qui l’a poussé à quitter la Suisse.

En Angleterre, où les grandes usines sont déjà mieux établies que dans la petite Suisse, il espère avoir plus de succès. Et il y parvient. En 1880, un an seulement après avoir repris l’entreprise, le Suisse dépose un brevet pour une invention révolutionnaire: la «chaîne de Renold», également connue sous le nom de «chaîne de transmission» - ou plus généralement de «chaîne de vélo».

Hans Renold était en avance sur son temps. Il a introduit la semaine des 48 heures des années avant que ce soit légalement obligatoire. Renold.com / Basil H Tripp

Il ne se contente pas d’inventer cette chaîne, mais mise également tout sur elle: il fusionne son entreprise textile avec la Coventry Chains Company Limited et la Brampton Brothers Limited et se focalise entièrement sur la fabrication de ses chaînes de transmission.

De nos jours encore, les chaînes de vélo sont fabriquées de la même manière que la chaîne inventée par Hans Renold. Et l’entreprise qu’il a fondée existe toujours. Elle a son siège à Dübendorf, dans le canton de Zurich, et est, selon ses propres dires, le plus ancien fabricant de chaînes de transmission au monde.

Un patron progressiste

Outre ses chaînes, Hans Renold a misé sur des conditions de travail modernes. Il a introduit la semaine de 48 heures plusieurs décennies avant qu’elle ne soit inscrite dans la loi et a dirigé et fait participer son personnel aux bénéfices que l’entreprise réalisait.

Hans Renold a reçu un doctorat honorifique de l’université de Manchester pour ses réalisations et a vécu au Royaume-Uni jusqu’à sa mort en mai 1943. Il n’est revenu en Suisse que pour de brèves visites.

