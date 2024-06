Scrutins cantonaux zougois sur le financement des partis invalidés

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Le gouvernement zougois a invalidé deux scrutins cantonaux sur la transparence dans le financement des partis. Leur dépouillement, dimanche, a été entaché d’irrégularités, selon lui. Des bulletins de vote non valables ont été comptabilisés à tort.

Les scrutins invalidés concernent une initiative des Vert-e-s pour un financement plus transparent des partis politiques ainsi que le contre-projet des autorités à cette initiative. S’y ajoute la question subsidiaire pour départager les deux objets en cas de double “oui”.

L’exécutif zougois a pris la décision de les déclarer non valides lors d’une séance extraordinaire, indique-t-il. Le Conseil d’Etat entend, au plus vite, analyser la situation et décider de la procédure à suivre. Il veut donner davantage d’informations mercredi.

Plusieurs communes sont concernées par les irrégularités, a précisé à Keystone-ATS le conseiller d’Etat libéral-radical Andreas Hofstetter. Ce dernier n’a pas précisé le nombre de bulletins concernés par les irrégularités.

Initiative “à la romande”

L’initiative constitutionnelle pour la transparence dans le financement de la politique exige que les partis représentés au parlement cantonal rendent compte de leurs soutiens financiers, dans leur fonctionnement et dans leurs campagnes électorales et de votations.

Le texte demande aussi la publication des liens d’intérêts des élus et des candidats. Il exige également que les partis déclarent les dons de particuliers dépassant 5000 francs et ceux des entreprises dépassant 1000 francs. En cas de violation de ces règles, les partis seraient amendés. Plusieurs cantons, dont les romands, ont serré la vis en ce sens pour imposer davantage de transparence dans le financement de la vie politique.

Le gouvernement et le parlement zougois s’opposent à l’initiative qu’ils estiment “surchargée”. Ils proposent un contre-projet moins contraignant. Celui-ci reprend les principes de base de l’initiative, mais ne prévoit ni déclaration de dons, ni publication de liens d’intérêts, ni amendes contre la violation de la transparence.

Pas d’axes cyclables continus

Dimanche, les citoyens zougois se sont aussi prononcés sur une initiative constitutionnelle touchant à l’infrastructure cycliste, dont le résultat a, lui, été validé. Avec une majorité de 59,54%, ils ont dit “non” à ce texte des Vert-e-s, de Pro Velo et de l’Association Transports et Environnement (ATE) qui comportait huit revendications pour un réseau d’axes cyclables sûr, direct et continu. Le taux de participation a atteint 52,00%.

L’initiative exigeait des axes cyclables dans les grands quartiers d’habitations et les zones comptant de nombreuses entreprises, ainsi que des infrastructures attractives pour accéder aux écoles et aux magasins d’alimentation.

Les initiants réclamaient aussi des axes en site propre le long des routes principales particulièrement fréquentées et davantage de places de parc pour les vélos et de bornes de recharge pour les vélos électriques. Selon les autorités, plusieurs lois et projets en cours répondent en grande partie déjà à ses revendications.