Sept projets de l’armée posent problème, s’inquiète son chef

Le chef de l'armée suisse dit partager l'inquiétude de la Délégation des finances sur les projets de l'armée pointés pour des problèmes et risques importants. Mais si ces sept projets connaissent des difficultés, la plupart des 200 se déroulent bien, relève-t-il.

(Keystone-ATS) « Ces [sept] projets ont tous pour but de renforcer la capacité de défense de l’armée », déclare Thomas Süssli dans un entretien diffusé lundi par la Neue Zürcher Zeitung. Ils sont donc importants, car l’équipement de l’armée est actuellement « insuffisant pour démontrer de manière crédible que nous sommes prêts à défendre la souveraineté de la Suisse ».

Le commandant de corps pointe de multiples raisons, allant de la complexité, parfois sous-estimée, des projets, aux exigences élevées auxquelles ils doivent répondre, en passant par des problèmes de livraison dus à la forte demande en biens d’armement. En cas de retard, le renchérissement de la facture peut atteindre jusqu’à 40%, note-t-il.

Les grands projets nécessitent une planification permanente ainsi qu’une gestion des risques et des pénuries, souligne le responsable. Actuellement, l’armée s’attend à ce que les projets, comme la logistique de guerre et une surveillance de l’espace aérien adaptée à la guerre, soient menés à bien, ajoute-t-il. « Et ce qui est important, c’est qu’aucun dommage financier n’a été causé par ces projets ».

Logistique

Le manque de ressources a conduit, dans un premier temps, à la mise en œuvre d’un autre projet logistique au lieu d’une logistique de guerre, indique M. Süssli. Or, « nous n’avons pas les ressources nécessaires pour mener de front deux grands projets logistiques ».

Dès 2018, le système SAP R3 a été migré vers S/4Hana, explique-t-il. « SAP est responsable de toute la logistique de l’armée et de l’administration ». Mais les processus datent d’une époque qui n’était pas encore orientée vers une logistique de guerre, poursuit le chef de l’armée. « Nous devons d’abord faire une analyse des besoins et ensuite lancer un projet ».

Quant à la date de sa mise en oeuvre, M. Süssli a « cessé d’être trop optimiste ». « Nous parlons plutôt de 2035 ».

Solution provisoire

La mise en place du nouveau système de surveillance de l’espace aérien C2Air a, elle, une date butoir, en 2029 au plus tard, relève le commandant de corps. « D’ici là, le risque est supportable. Au quotidien, Skyguide surveille l’espace aérien. L’armée prend le relais en cas de crise ou de guerre ».

Mais « les systèmes exploités par l’armée sont anciens », souligne-t-il. Des mesures ont ainsi été prises au niveau du personnel et de la technique pour qu’ils puissent être exploités pendant quelques années encore.

En décembre, la Délégation des finances (DélFin) des Chambres fédérales avait fait part dans une lettre envoyée à la ministre de la défense Viola Amherd de son inquiétude quant à l’état de plusieurs projets de l’armée. Il s’agissait entre autres du renouvellement d’un système de conduite et de communication ainsi que de l’acquisition de drones de surveillance israéliens.

Concernant ce dernier projet, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié la semaine dernière un rapport critique. Il a pointé une gestion du projet ADS15 « insatisfaisante ». Après plusieurs retards, la Confédération a annoncé un report à la fin 2026. Jusqu’ici, cinq des six drones commandés ont été livrés, selon les indications les plus récentes de l’Office fédéral d’armement (armasuisse).