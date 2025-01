SGS rachète RTI Laboratories

Keystone-SDA

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de l'américain RTI Laboratories, spécialisé dans les études environnementales et les tests de matériaux. Aucun détail financier n'a été indiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) Forte de 30 employés, cette nouvelle acquisition permet au groupe genevois de renforcer sa présence en Amérique du Nord et de développer ses capacités auprès des clients privés et publics, a-t-il précisé dans un communiqué.

Grâce à cette opération, SGS améliore aussi ses compétences dans l’analyse des PFAS, des substances per- et polyfluoroalkylées, a souligné Marcus Maguire, responsable de l’environnement, de la santé et de la sécurité pour le groupe en Amérique du Nord.