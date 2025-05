SIX: Tomas Kindler confirmé à la tête des Bourses

Keystone-SDA

Le conseil d'administration du groupe SIX a confirmé Tomas Kindler au poste de responsable des Bourses et membre de la direction. Il prendra ses fonctions à compter du 1er juin 2025. Rafael Moral Santiago et Fabienne-Anne Rehulka rejoignent également la direction.

1 minute

(Keystone-ATS) Tomas Kindler assurait jusqu’ici l’intérim en tant que responsable des Bourses depuis le 1er janvier 2025, après la nomination de Bjorn Sibbern en tant que directeur général du groupe, indique le groupe SIX jeudi dans un communiqué. Ce double national allemand et suisse a rejoint SIX en 2011 après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans le domaine de l’infrastructure des marchés financiers.

Rafael Moral Santiago de son côté a été nommé au poste de responsable des services de titres. Il avait préalablement exercé diverses fonctions de direction chez HSBC, aussi bien à Hong Kong qu’à Londres.

Enfin, Fabienne-Anne Rehulka, directrice juridique de SIX, a été nommée membre à part entière de la direction du groupe à compter du 1er avril 2025. Elle a rejoint SIX en juin 2024 et possède plus de 20 ans d’expérience dans les domaines juridique et réglementaire.