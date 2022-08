Le 98e Congrès des Suisses de l’étranger s’ouvre vendredi à Lugano

Le 98e Congrès des Suisses de l'étranger a lieu cette année au centre des congrès du Lugano, au bord du lac du même nom. © Keystone - Ats / Ti-press

En route pour Lugano, où le Congrès des Suisses de l’étranger aura lieu dès vendredi. Portrait de quelques délégués et déléguées qui se rendent au sud des Alpes pour ce premier congrès post-pandémie.

Le parlement de la Cinquième suisse se rencontre à nouveau pour la première fois en présentiel du vendredi 19 au dimanche 21 août à Lugano, dans le canton du Tessin. Cette année, on compte de nombreux nouveaux visages parmi les 140 délégués et déléguées.

Nous avons demandé à quelques membres du Conseil des Suisses de l’étranger comment ils se sentaient à l’approche de ce congrès.

Noel Frei, Éthiopie

Noel Frei, résidant en Éthiopie, écrit: «Le voyage à Lugano est d’abord un voyage vers le bonheur, maintenant que tout est soudain à nouveau disponible et que l’on a la nature la plus grandiose devant sa porte. Mais à cela s’ajoute le fait de ne pas avoir de logement en Suisse, ce qui va probablement rendre les choses un peu plus difficiles.

Je me rends au Congrès avec l’espoir que l’on ne se contente pas de palabrer, mais que l’on passe aussi à l’action! Notre voix est parfois lointaine, mais nous pouvons aller crescendo.»

Simone Höch, Égypte

Déléguée d’Égypte, Simone Höch est elle aussi nouvelle au Conseil de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE): «J’espère recevoir de précieux avis et avoir de nombreux échanges avec les autres délégués. De même, je souhaite que le congrès et les préoccupations de la Cinquième Suisse soient largement relayés par les médias.

Ce voyage est spécial pour moi. C’est en effet la première fois que je participe au congrès. Je me réjouis surtout des échanges personnels et aussi de découvrir le Tessin. Je n’y étais pas retournée depuis longtemps.

Je vais profiter de tout ce qui est 'suisse' et qui me manque habituellement... des cervelas aux montagnes en passant par nos transports publics. Bien sûr, les visites à ma famille et à mes amis font aussi partie du programme.»

Hans Broder, Mexique

Hans Broder, délégué du Conseil des Suisses de l’étranger pour le Mexique, y participera aussi pour la première fois. Il écrit: «J’attends de nous que nous mettions en place une stratégie moderne, jeune et numérique pour faire baisser l’âge moyen des délégués de l’OSE. À 34 ans, je fais partie des plus jeunes.

Je me réjouis beaucoup de ma première participation au Congrès et des occasions de réseautage qu’il offre.

C’est pour moi un honneur de représenter les Suisses du Mexique. Je vais enfin pouvoir faire connaissance avec tout le monde, être actif et acquérir de l’expérience en tant que délégué du Conseil des Suisses de l’étranger. Je passe tout l’été en Suisse, la plus belle saison qui soit. Je rends visite à mes parents, à d’anciens amis d’école, etc.».

Yvonne Diffenhard, Allemagne

Yvonne Diffenhard fera le voyage d’Allemagne. «Je m’attends à pouvoir échanger avec de nombreux délégués du Conseil des Suisses de l’étranger à Lugano et à acquérir de nouvelles connaissances sur les thèmes du moment.

Je me réjouis de revoir les membres du conseil que je connais déjà et de faire la connaissance de ceux qui ont été élus en 2021.

Lugano vaut toujours le détour. C’est une bonne chose que les congrès se déroulent dans des lieux différents. Cela nous permet, à nous, Suisses de l’étranger, de nous rendre dans des endroits où nous n’irions peut-être pas pendant nos ‘vacances à la maison’. Si je trouve suffisamment de temps, j’en profiterai pour faire un crochet par Zurich, pour voir ma famille et mes amis.»

Alexia Berni, Argentine

En provenance d’Argentine, Alexia Berni participe pour la première fois au congrès en tant que déléguée. «Quand je pense à Lugano, je m’imagine une Suisse magnifique, mais aussi différente que celle que je connais. D’abord à cause de la langue, ensuite en raison du paysage.

Ce que j’attends de ce congrès, c’est de rencontrer des collègues et d’échanger des expériences avec d’autres Suisses de l’étranger. Mais le plus important pour moi est de rapporter des réponses aux revendications et aux besoins connus de mes 16'000 compatriotes en Argentine.»

Ivo Dürr, Autriche

Ivo Dürr, de Vienne, membre de longue date de l’OSE, écrit que la «pause» due à la pandémie a laissé un vide étrange. C’est pourquoi, selon lui, il est particulier de pouvoir participer personnellement au Congrès des Suisses de l’étranger pour la première fois depuis trois ans.

«Je me réjouis de pouvoir enfin rencontrer personnellement mes collègues du monde entier et qui plus est dans le beau Tessin.

Pendant la pandémie, nous avons tenu nos réunions de conseil de manière virtuelle. C’était certes bien organisé par l’OSE et tout à fait efficace. Mais j’attends de la session et du congrès de Lugano de nombreuses informations de fond qui sont tout simplement importantes pour notre activité.»

Sur le fond, Ivo Dürr espère que de nouveaux progrès seront réalisés en matière de vote électronique et que le congrès renforcera la position des Suisses de l’étranger en ce qui concerne les relations entre la Suisse et l’Union européenne.

Ivo Dürr combine ce voyage avec des vacances à domicile dans la maison de ses parents dans la vallée du Rhin saint-galloise. «Je fais de la randonnée, du vélo et de la natation et je me réjouis surtout de pouvoir à nouveau passer du temps avec ma mère âgée (96 ans)», écrit-il.

Alexandra De Mello, Singapour

Alexandra De Mello est venue spécialement de Singapour pour le congrès de Lugano. Elle espère que la session du Conseil permettra un échange ouvert sur différents thèmes importants pour la Cinquième Suisse. «Puissent ces débats et ces décisions guider l’OSE pour servir les Suisses vivant à l’étranger», espère-t-elle.

Elle écrit ensuite se réjouir des présentations et des discussions autour du thème relatif aux défis pour la démocratie suisse. «De nombreux délégués vivent dans des pays où la démocratie n’est souvent pas une réalité; je me réjouis d’entendre les opinions de chacun et de participer aux débats», écrit-elle. Mais ce qu’elle attend le plus, c’est de rencontrer personnellement les délégués du Conseil et du Comité ainsi que l’équipe de l’OSE. «Depuis mon élection l’année dernière, je ne leur ai parlé que virtuellement et par écrit».

Alexandra De Mello rendra visite à sa famille et à ses amis dans toute la Suisse. «Je vais me promener dans les montagnes et admirer l’énorme beauté de notre pays. Je goûterai aux fruits et légumes d’été et à beaucoup trop de desserts. Je profiterai de la fraîcheur du soir, dont je rêve sous les tropiques où je vis.»

