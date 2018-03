Les centenaires vont se multiplier

A titre de comparaison, pour la génération née en 1900, seules quelques personnes ont atteint le 21e siècle (0,2% chez les hommes et 0,9% chez les femmes), selon un communiqué jeudi de l'OFS. Pour celle née en 1950, on s'attend à des proportions respectivement de 4,4% et de 9,2%. La durée de vie ne sera cependant pas illimitée à moins d'une percée dans le domaine de la médecine. Selon l'analyse de l'OFS, rares seront les personnes qui dépasseront les 110 ans. Parmi les enfants nés en 2010, seuls 0,6% des hommes et 1,1% des femmes deviendront des «supercentenaires». L'OFS rappelle qu'il ne s'agit que d'évaluations statistiques. Les tables de mortalité sur les générations de 1900 à 2030 ont été réalisées d'une part sur les données d'observation de 1900 à 2008 et d'autre part sur un modèle mathématique de mortalité conçu pour la Suisse jusqu'en 2030. Plus l'horizon temporel s'éloigne, moins les résultats sont fiables. swissinfo.ch et les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les centenaires vont se multiplier 27. mai 2010 - 13:38 Atteindre l'âge canonique de cent ans va devenir une banalité pour la génération née en 2010. Selon une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la proportion de centenaires attendue pour les enfants nés cette année est de 14% pour les hommes et de 22% pour les femmes. A titre de comparaison, pour la génération née en 1900, seules quelques personnes ont atteint le 21e siècle (0,2% chez les hommes et 0,9% chez les femmes), selon un communiqué jeudi de l'OFS. Pour celle née en 1950, on s'attend à des proportions respectivement de 4,4% et de 9,2%. La durée de vie ne sera cependant pas illimitée à moins d'une percée dans le domaine de la médecine. Selon l'analyse de l'OFS, rares seront les personnes qui dépasseront les 110 ans. Parmi les enfants nés en 2010, seuls 0,6% des hommes et 1,1% des femmes deviendront des «supercentenaires». L'OFS rappelle qu'il ne s'agit que d'évaluations statistiques. Les tables de mortalité sur les générations de 1900 à 2030 ont été réalisées d'une part sur les données d'observation de 1900 à 2008 et d'autre part sur un modèle mathématique de mortalité conçu pour la Suisse jusqu'en 2030. Plus l'horizon temporel s'éloigne, moins les résultats sont fiables. swissinfo.ch et les agences