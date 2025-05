Soins à domicile: plus de 40’000 personnes accompagnées en 2024

Keystone-SDA

Les centres médicaux-sociaux (CMS) vaudois ont vu leur activité augmenter de 5,5% en 2024, soit 2,6 millions d'heures de prestations délivrées aux clients. Ils ont accompagné plus de 40'000 personnes l'an dernier. Pour faire face à cette croissance, leur faîtière va renforcer sa démarche de prévention et consolider ses liens de proximité.

(Keystone-ATS) « En 2024, les CMS vaudois ont fait face à une demande accrue. Cette adaptation a été possible grâce à l’enracinement local des 50 CMS (51000 collaboratrices et collaborateurs) répartis sur l’ensemble du territoire cantonal et à des collaborations étroites avec les autres acteurs de la santé et du social », a indiqué jeudi l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) dans un communiqué.

La hausse des clients entre 2024 et 2023 est de 5,2% (40’175 contre 38’204), à mettre en relation avec la prévention et la promotion de la santé, la réduction de la durée des séjours hospitaliers et l’engorgement des hôpitaux et EMS ainsi que le vieillissement de la population, selon l’AVASAD. Elle souligne par ailleurs « une augmentation notable » du nombre de clients suivis par des diététiciens, soit +16,7%.

Parmi les clients suivis, 63,3% (25’426) sont des femmes et 36,7% des hommes (14’749), détaille le rapport d’activité 2024.

Proches aidants en progression

Autre augmentation, le nombre de personnes proches aidantes suivies dans le cadre de l’offre de soutien du dispositif de l’AVASAD. Il a dépassé la barre des 3300 personnes, soit une progression de 19,5% par rapport à 2023.

« Cette hausse s’explique notamment par une médiatisation croissante de la thématique, une politique cantonale reconnaissant l’importance de leur rôle dans la société et le renforcement du dispositif de formation interne améliorant l’identification de personnes proches aidantes », explique la faîtière des soins à domicile.

Le rapport relève aussi que plus de 12’250 enfants et leur famille ont été accompagnés par les infirmières de la petite enfance (+14,1%). Les infirmières scolaires ont, elles, vu près de 40’000 élèves l’an passé pour un total de 94’000 consultations (+5,7%).

Secutel et repas à domicile stables

L’AVASAD dénombre aussi plus de 416’000 transports effectués pour les personnes à mobilité réduite (+9,8%) et 5047 appareils de biotélévigilance (Secutel) installés (+1,5%). Les repas livrés à domicile ont légèrement augmenté par rapport à 2023, de 4972 à 5047 (+1,55).

L’an dernier, le projet nommé « Réadaptation à domicile » a été déployé sur l’ensemble du canton, à la suite de la phase-pilote menée dans les CMS de Gland et de Sainte-Croix. Faisant désormais pleinement partie de l’offre du dispositif, il a profité à plus de 500 clients en 2024. Les premiers résultats sont encourageants, selon l’AVASAD: 74% des bénéficiaires ayant suivi un programme complet ont atteint tous leurs objectifs initiaux.

Enfin, pour l’année 2024, les sources de financement de tous les CMS vaudois se sont élevés à 472 millions (66% de subventions cantonales, 27% des assurances, 7% des clients et le reste en subventions communales).