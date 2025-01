Sous le coup d’une procédure exclusion du PVL, Sanija Ameti s’en va

Keystone-SDA

La co-présidente d'Operation Libero, Sanija Ameti, quitte les Vert'libéraux. Elle se trouvait sous le coup d'une procédure d'exclusion du parti, car elle s'était filmée dans une vidéo en train de tirer avec un pistolet sur une image représentant Jésus et Marie.

(Keystone-ATS) Sanija Ameti a pris la décision de quitter le PVL « après mûre réflexion », écrit-elle mardi dans un communiqué. Elle n’est plus en mesure d’insuffler ses valeurs libérales et démocratiques au sein du parti, estime la Zurichoise. Et d’ajouter que son expérience de membre du parti a été « précieuse » et marquée par une « collaboration constructive ».

Membre du parlement de la ville de Zurich, Sanija Ameti ne précise pas si elle entend continuer à faire de la politique. A la mi-décembre, elle avait encore souligné, dans une interview accordée à la Schweiz am Wochenende, que tel était le cas.

Procédure d’exclusion rendue caduque

Contacté par Keystone-ATS, le PVL a été informé du départ de la politicienne, indique Nora Ernst, co-présidente de la section cantonale zurichoise du PVL. Cette section avait écarté Sanija Ameti de sa direction, à la fin de l’été dernier, suite au scandale de la vidéo postée sur Instagram.

La procédure d’exclusion du parti était encore en cours. Elle est désormais devenue caduque sans avoir été menée à terme, ajoute Nora Ernst.