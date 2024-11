Springsteen chante pour Harris et attaque Trump

La légende américaine du rock Bruce Springsteen a chanté jeudi soir en ouverture d'un meeting de Kamala Harris et, entre deux chansons, le Boss a attaqué Donald Trump, qui fait campagne pour être un « tyran ».

Voix de l’Amérique ouvrière et déclassée, Bruce Springsteen est l’une des nombreuses célébrités ralliées par les démocrates pour mobiliser les électeurs à moins de deux semaines d’une élection extrêmement serrée.

« Elle fait campagne pour être la 47e présidente des Etats-Unis. Donald Trump fait campagne pour être un tyran américain », a-t-il déclaré sur la scène d’un meeting à Clarkston, en Géorgie, avant que Barack Obama et Kamala Harris ne prennent la parole.

Donald Trump « ne comprend pas ce pays, son histoire et ce que ça veut dire qu’être vraiment américain » a encore déclaré la rock-star, justement connue pour des tubes sur le rêve américain et ses failles, comme « Born in the USA ».

« Dancing in the Dark »

« Je veux un président qui vénère la Constitution, qui ne menace pas notre grande démocratie mais qui veut la protéger, qui croit en l’Etat de droit et à la transition pacifique du pouvoir, qui se battra pour que les femmes puissent choisir, et qui veut créer une économie pour la classe moyenne, bénéfique à tous », a-t-il encore dit sur scène.

« Dans cette élection, il n’y a qu’une seule candidate qui croit en ces principes: Kamala Harris », a-t-il lancé à la foule. Il avait déjà chanté pour Barack Obama en 2008 et 2012 – les deux hommes sont proches.

Bruce Springsteen a chanté jeudi soir à Clarkston ses chansons « The Promised Land, » « Land of Hope and Dreams, » et « Dancing in the Dark ».