Swiss Life s’inscrit dans la continuité avec ses nouveaux objectifs

Keystone-SDA

Arrivé avec un succès presque complet au bout de son plan stratégique, Swiss Life a dévoilé de nouveaux objectifs pour les années 2025 à 2027. Dans la continuité du plan précédent, les nouvelles valeurs ciblées doivent être atteintes sans acquisition d'envergure.

(Keystone-ATS) « Nous avons présenté un plan organique. Pour atteindre les objectifs qui y sont fixés, nous n’avons pas besoin d’acquisition », a souligné le directeur général (CEO) Matthias Aellig. La société restera toutefois attentive aux opportunités de rachats complémentaires.

D’ici la fin 2027, Swiss Life cible une hausse du produit des commissions à plus d’un milliard, contre une valeur comprise entre 850 à 900 millions de francs dans les objectifs précédents. Chacune des divisions devraient contribuer au résultat.

Pour 2027, le rendement des fonds propres est visé entre 17 et 19%, après 10 à 12% lors de la période stratégique précédente. Cela sera atteint grâce à la croissance des activités d’assurance et à l’amélioration de l’efficience. Swiss Life veut en effet augmenter sa base de clientèle, à la fois par l’acquisition de nouveaux clients et par l’introduction dans de nouveaux segments.

En effet, la base de clientèle doit être élargie grâce à un réseau de conseillers plus important. En Allemagne par exemple, le nombre de conseillers financiers doit progresser au-delà des 7000 personnes à l’issue de la période stratégique. A fin 2024, l’objectif des 6500 environ n’a toutefois pas été atteint.

Actionnaires choyés

Le ratio de redistribution aux actionnaires devrait atteindre plus de 75% dès 2025, contre plus de 60%. Une valeur que les analystes ont estimé être déjà largement prise en compte par le marché.

Des rachats d’actions pour 750 millions de francs sont prévus entre le 9 décembre 2024 et mai 2026, après 1,0 milliard lors de la période stratégique précédente.

Les liquidités pour les reversements aux actionnaires sont générées par les transferts à la holding. Cumulés, ces derniers devront atteindre entre 3,6 à 3,8 milliards entre 2025 et 2027, contre 2,8 à 3,0 milliards sur la période précédente. Le ratio du test de solvabilité SST reste ciblé dans une fourchette de 140 à 190%.

Enfin, l’entreprise poursuivra ses efforts en matière de durabilité, en réduisant les émissions de CO2 par employé de 50% d’ici 2027 en comparaison avec 2019. Dans son plan précédent, une valeur de -35% était visée.

Les analystes ont salué les perspectives de Swiss Life et ses nouveaux objectifs, à la fois ambitieux et réalistes. Par contre, le marché a accueilli les nouvelles assez froidement. Vers 14h35, le titre Swiss Life était lanterne rouge, lâchant 4,3% à 693,6 francs, tandis que le SMI prenait 0,01%.