Swiss Re: 1,28 milliard de dollars de bénéfice au 1er trimestre

Keystone-SDA

Swiss Re affiche à l'issue du premier trimestre un bénéfice net de 1,28 milliard de dollars, en hausse de 16,4% sur un an. Les recettes de l'assurance ont pourtant fondu d'un dixième à 10,41 milliards.

(Keystone-ATS) Le mastodonte zurichois de la réassurance a notamment profité d’un rendement sur fonds propres (ROE) amélioré de près de deux points de pourcentage (pp), à 22,4%, quand le rendement des placements s’est étoffé d’une quarantaine de points de base (pb) à 4,4%. La rentabilité a aussi bénéficié d’effets fiscaux favorables, énumère le compte-rendu intermédiaire diffusé vendredi.

Le coeur de métier dans l’assurance dommages (Property and Casualty, ou P&C) a souffert d’une explosion des prestations dans le domaine des catastrophes naturelles ou non, partiellement compensé par le produit de la cession d’une participation minoritaire. Mi-mars, la firme zurichoise avait annoncé la vente de ses 10% dans l’assureur canadien Definity Financial, pour l’équivalent de 457 millions de dollars.

Le bénéfice net de l’unité n’a ainsi fondu que de 5% à 527 millions, alors que les recettes se sont contractées d’un dixième à 4,47 milliards. Le ratio combiné s’est dégradé de 1,3 pp à 86,0%.

Variations sur les ratios

Arrivée à échéance de contrats, rétrocessions et effets de base ont plombé le chiffre d’affaires dans la prévoyance (Life and Health, ou L&H), élagué de 15% à 4,06 milliards. Le bénéfice a néanmoins progressé de 7% à 439 millions et la division reconduit son objectif de 1,6 milliard pour l’ensemble de l’année.

Les recettes des solutions pour entreprises (Corporate Solutions, ou CorSo) se sont étiolées de 4% à 1,76 milliards, quand le bénéfice net a enflé de 7% à 208 millions, à la faveur d’une amélioration de 1,5 pp du ratio combiné, à 88,4%.

Si les excédents au niveau du groupe dépassent allègrement les attentes des analystes consultés par l’agence AWP, ces derniers n’anticipaient guère un tassement des revenus. Les ratios combinés de P&C comme de CorSo s’avèrent un peu meilleurs que prévu.

La direction ne s’aventure pas sur le terrain des perspectives quantifiées pour l’ensemble de l’exercice en cours au niveau du groupe. Elle souligne néanmoins le succès de la ronde de renouvellement de contrats dans le segment P&C au mois d’avril, qui a permis d’étoffer de près de 3% à 2,2 milliards le volume de primes qui parvenaient à échéance, moyennant des hausses de prix de l’ordre de 1,5%.