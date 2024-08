Swiss Re en forme au 1er semestre

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le réassureur Swiss Re a enregistré de solides résultats au premier semestre, affichant un bénéfice net de 2,09 milliards de dollars grâce notamment à de faibles coûts dus aux catastrophes naturelles et de bons résultats des placements.

Les recettes brutes des activités d’assurance ont atteint 22,48 milliards de dollars, a indiqué jeudi le numéro deux mondial de la réassurance dans un communiqué. La comparaison avec les résultats du premier semestre 2023 n’est pas indiquée, Swiss Re ayant changé de norme comptable, passant d’US Gaap à IFRS 17.

Par activité, la réassurance dommages (P&C) a dégagé un profit net de 989 millions de dollars et un ratio combiné – le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées – à 84,5%. La réassurance vie (L&H) a réalisé un résultat net de 883 millions et l’assurance aux entreprises (Corso) 435 millions.

Au seul deuxième trimestre, le bénéfice net du groupe s’est établi à 996 millions, après 1,09 milliard au premier partiel, et le ratio combiné dans la division P&C à 84,4% (84,7%), dépassant les prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP.

L’activité P&C a par ailleurs renouvelé des contrats début juillet représentant un total de primes de 4,5 milliards, faisant augmenter les volumes de 7% et les prix de 8%.

Le nouveau patron de Swiss Re, Andreas Berger, a évoqué “un démarrage solide au premier semestre” et confirmé les objectifs financiers du réassureur.

Pour 2024, Swiss Re table toujours sur un bénéfice net IFRS “supérieur à 3,6 milliards de dollars”. Pour les différentes unités, la direction vise un ratio combiné inférieur à 93% pour Corso et sous 87% pour P&C, ainsi qu’un résultat net d’environ 1,5 milliard pour L&H.