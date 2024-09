Taylor Swift annonce soutenir Kamala Harris

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La star de la pop américaine Taylor Swift a annoncé sur Instagram mardi, à l’issue du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, qu’elle voterait pour la démocrate lors de l’élection présidentielle, car « elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois ».

« En tant qu’électrice, je fais en sorte de regarder et lire tout ce que je peux sur les politiques et les programmes pour le pays » des deux candidats, a expliqué la chanteuse, ajoutant au sujet de Mme Harris: « Je pense qu’elle est une dirigeante douée et solide ».

Sa publication a récolté plus d’un million de mentions « J’aime » en moins de 15 minutes.