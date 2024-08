Tempête en Floride, quatre morts et des risques d’inondations

(Keystone-ATS) La tempête tropicale Debby, qui a touché terre lundi matin en Floride en tant qu’ouragan, a fait au moins quatre morts. Elle risque d’entraîner des “inondations catastrophiques” dans le sud-est des Etats-Unis.

Un adolescent de 13 ans a été tué par la chute d’un arbre, qui s’est abattu sur le mobile-home de sa famille à Fanning Springs, dans le nord-ouest de la Floride, ont expliqué les autorités locales. Deux autres personnes sont mortes en voiture dans le comté de Dixie, après que le conducteur ait “perdu le contrôle en raison du mauvais temps et de la chaussée mouillée”, selon la police locale.

Un conducteur de semi-remorque est également décédé près de Tampa, en tombant dans un canal. Debby, rétrogradée lundi en tempête tropicale après avoir touché terre, doit traverser le nord de la Floride lundi puis se diriger vers le sud de la Géorgie, avant d’atteindre la côte de cet Etat et de la Caroline du Sud mardi soir, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Après un pic à 120 km/h, les vents générés par la tempête avaient ralenti à 100 km/h dans l’après-midi, et doivent continuer de faiblir, selon le NHC. Le centre prévient qu’une montée des eaux allant jusqu’à près de deux mètres est possible par endroits sur les côtes. “Les effets de Debby ne font que commencer et vont se faire sentir toute la semaine sur une partie de la côte sud-est”, a prévenu Michael Brennan, directeur du NHC.

Précipitations “historiques” attendues

Le coeur de la tempête “va traîner le long de la côte pendant deux ou trois jours”, avec comme conséquence “un épisode de pluie extrême de longue durée pouvant entraîner des inondations catastrophiques” en Géorgie et Caroline du Sud, a-t-il ajouté.

Debby a touché terre lundi comme un ouragan de catégorie 1 (sur une échelle de 5) près de Steinhatchee, petite ville d’un millier d’habitants sur la côte ouest de la Floride, au niveau du golfe du Mexique. “Nous avons vu et nous allons continuer à voir des inondations dans diverses parties de Floride”, a déclaré lundi matin le gouverneur de l’Etat, Ron DeSantis. “Il y a une menace permanente dans les jours qui suivent.”

Lundi matin, il estimait à “environ 143’000” le nombre de Floridiens privés d’électricité. Le risque existe, selon le spécialiste des ouragans Michael Lowry, que Debby “ralentisse notablement d’ici mardi” en passant sur les terres et y “déverse toutes ses pluies” pendant la semaine, amenant par endroits jusqu’à 75 cm de précipitations, des niveaux “historiques” qui entraîneront des “inondations potentiellement catastrophiques”.

Le NHC a prévenu que des tornades étaient aussi possibles lundi en Floride et dans le sud de la Géorgie. Le directeur du NHC, Michael Brennan, avait exhorté dimanche les habitants de Floride à “trouver un lieu sûr avant la tombée de la nuit” et des ordres d’évacuation avaient été émis dans plusieurs comtés de l’Etat, selon les médias locaux.

Etat d’urgence

Le président Joe Biden a décrété dimanche l’état d’urgence en Floride, débloquant des fonds fédéraux pour aider les autorités locales. Les gouverneurs de Géorgie et de Caroline du Sud ont eux aussi déclaré l’état d’urgence dans leur Etat respectif.

Debby a également amené une surprise sur les côtes de Floride: une cargaison de 25 paquets de cocaïne, dont la valeur est évaluée à plus d’un million de dollars par la police aux frontières, s’est échouée lundi sur une plage de l’archipel des Keys, les îles situées à la pointe sud de l’Etat – non loin des Caraïbes.

Début juillet, l’ouragan Béryl avait déjà frappé le sud des Etats-Unis et fait plusieurs morts. Selon les prévisions de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison des ouragans dans l’Atlantique Nord, qui s’étend de début juin à fin novembre, doit être particulièrement agitée cette année notamment en raison de la chaleur des océans, qui alimentent l’intensité des tempêtes et ouragans.