Tirs nourris et explosions au 2e jour de l’opération à Jénine

Keystone-SDA

La ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, était mercredi prise sous les tirs nourris et les explosions. Cela au deuxième jour de l'opération israélienne "Mur de Fer", lancée juste après le début de la trêve à Gaza entre Israël et le Hamas.

(Keystone-ATS) « La situation est très difficile. L’armée d’occupation a rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jénine et à l’hôpital », a déclaré à l’AFP le gouverneur de la ville, Kamal Abu Rub. « Il y a des tirs et des explosions. Un avion survole la zone », a-t-il ajouté, évoquant de nombreuses arrestations.

Au lendemain de l’investiture du nouveau président américain Donald Trump, dont le gouvernement israélien espère un soutien inconditionnel, l’armée a « lancé une opération antiterroriste » dans cette ville du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967 en violation du droit international.

Au moins dix personnes tuées

Le dernier bilan mardi soir faisait état de dix morts et 35 blessés, selon le ministère de la Santé palestinien.

L’armée israélienne a indiqué de son côté avoir « frappé plus de dix terroristes » au cours de l’opération. « Des frappes aériennes sur des infrastructures terroristes ont été menées et de nombreux explosifs installés sur les routes (…) ont été démantelés ».

Quelque 200 personnes ont été retenues dans l’enceinte de l’hôpital de Jénine en début de journée, selon le gouverneur.

Une consigne temporaire de sécurité, pour permettre de désamorcer des explosifs placés à l’extérieur, a assuré lors d’un point-presse Nadav Shoshani, un porte-parole de l’armée israélienne.

Il n’a pas précisé si la mesure avait été levée. « Tout civil souhaitant quitter la ville peut le faire mais il n’y a pas de consigne d’évacuation », a-t-il assuré.

« Changement dans l’approche de sécurité »

Un journaliste de l’AFP a constaté qu’un dispositif vidéo avait été installé sur une artère de Jénine, devant lequel passaient des dizaines d’habitants. Certains d’entre eux étaient interpellés par les forces israéliennes.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a justifié l’opération dans le camp de réfugiés de Jénine par « un changement dans l’approche de sécurité » de l’armée en Cisjordanie.

« Nous frapperons de manière décisive les tentacules de la pieuvre jusqu’à ce qu’ils soient sectionnés », a-t-il martelé, insistant sur la nécessité de ne pas laisser ces structures réapparaître, « une leçon clé tirée des tactiques de raids répétés utilisées à Gaza ».

Asphalte éventré par les bulldozers

Jénine, notamment son camp de réfugiés, est régulièrement la cible d’opérations militaires israéliennes contre les groupes armés, dont le Hamas, le Jihad islamique et d’autres mouvements plus ou moins en lien avec eux.

Ces derniers mois, les opérations se sont succédé, laissant des quartiers coupés les uns des autres, notamment parce que l’asphalte de certaines routes a été éventré par des bulldozers israéliens. L’armée dit avoir recours à ces engins pour se prémunir de dispositifs explosifs.

Le 14 janvier, six Palestiniens avaient été tués à Jénine par un bombardement israélien. Le général Anouar Rajab, porte-parole de la sécurité préventive palestinienne, avait alors dénoncé une opération contrecarrant « tous les efforts déployés (par ses services) pour maintenir la sécurité et l’ordre et rétablir une vie normale ».

Stratégie plus large visant l’Iran

Mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, a placé l’opération dans le cadre d’une stratégie plus large visant l’Iran, « quel que soit l’endroit où elle envoie ses armes – à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen » et en Cisjordanie.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé de son côté Israël « à faire preuve d’une retenue maximale et à utiliser la force mortelle uniquement quand elle est absolument inévitable pour protéger des vies ».

Les violences en Cisjordanie ont explosé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, qui fait l’objet d’une trêve fragile depuis dimanche. Dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien, cette guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d’Israël.

Près de 850 Palestiniens tués

Depuis, au moins 848 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l’armée israélienne ou par des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans le même temps, au moins 29 Israéliens, dont des soldats, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou des opérations militaires, selon Israël.