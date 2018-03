Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Paris - Brigitte Bardot a demandé à Nicolas Sarkozy de mettre fin aux chasses présidentielles. Elle les qualifie de "parodie grotesque d'une époque révolue".

Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'Etat, l'ex-étoile du cinéma devenue défenseuse des animaux dit son "incompréhension, tristesse et dégoût" face à cette pratique, que Jacques Chirac avait, selon elle, fait tomber en désuétude.

"Cette débauche de moyens publics au service de quelques 'privilégiés' invités à flinguer à tout-va est indigne et profondément choquante", écrit Brigitte Bardot.

"Les saigneurs n'ont pas à bénéficier des largesses de l'Etat pour venir faire couler le sang, que ce soit au domaine national de Chambord ou n'importe où ailleurs", poursuit-elle.

Pour Brigitte Bardot, "les dîners somptueux dans la grande salle du château, la mobilisation de la garde républicaine et tout le fourbi qui entoure cette boucherie écoeurante représentent un coût pour les Français".

Dans son rapport 2010, la Cour des comptes consacre un chapitre au domaine de Chambord (Loir-et-Cher), qui comprend un château Renaissance figurant au patrimoine mondial de l'Unesco et une immense forêt domaniale de 5315 hectares classée réserve nationale de chasse depuis 1974.

A côté des "tirs de sélection" du cerf, planifiés et effectués par ou en compagnie d'agents de l'établissement, six battues de sangliers y sont organisées chaque année pour le compte de la présidence de la République ou avec son autorisation (une dizaine par an), note la Cour des Comptes.

Sans remettre en cause la chasse, "qui répond à la nécessité de réguler les espèces", elle regrette que 87% du domaine soient réservés à cette activité, limitant à 700 hectares la partie ouverte au public.

