9 juillet 2012

La conseillère fédérale Doris Leuthard s'est rendue lundi à Moscou pour renforcer la coopération entre la Suisse et la Russie dans les domaines de l'énergie et des transports. Elle s'est entretenue avec le ministre russe de l'énergie Alexander Novak.

Les deux ministres ont inauguré un colloque organisé par l'agence russe de l'énergie et consacré à des thèmes comme la biomasse, les techniques du bâtiment et l'efficience dans l'industrie et les PME, a indiqué le Département fédéral de l'énergie. Mme Leuthard a rappelé la volonté des deux pays de poursuivre leur collaboration en matière d'énergie.

En octobre 2011, Berne et Moscou ont signé une déclaration d'intention dans ce domaine. Cet accord vise à promouvoir le recours aux énergies renouvelables et des technologies efficaces tout en assurant une coopération plus étroite alors que l'an dernier un cinquième du gaz naturel importé par la Suisse provenait de Russie.

Les réserves de gaz et de pétrole russes font partie des plus importantes au monde et le pays compte actuellement sur l'énergie fossile pour répondre à ses besoins. Les analyses de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prouvent que des mesures efficaces et ciblées pourraient réduire cette dépendance de 30%, selon le communiqué.

