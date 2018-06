Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 16:25 25. juin 2018 - 16:25

La reprise du FC Sion a coïncidé avec les débuts au club de Sandy Guichard, le nouveau préparateur physique.

Le Français, qui a succédé a succédé à son compatriote Mathieu Degrange parti au FC Bâle, a été choisi au terme d'un processus bien défini. "J'attache beaucoup d'importance à la condition physique, parce que je veux que mon équipe aille chercher l'adversaire, explique l'entraîneur Maurizio Jacobacci. Il est primordial que notre préparateur physique comprenne le football que j'essaie de mettre en place, mes attentes, ma vision des choses."

Guichard, qui a travaillé à Sochaux, aux Girondins de Bordeaux et au côté de Vahid Halilodzic à Trabzonspor (TUR) mais aussi à la tête de l'équipe d'Algérie à la Coupe du monde 2014, a ainsi été choisi parmi les quatre derniers candidats retenus. La décision a ensuite été prise collectivement, avec Jacobacci, son assistant Christian Zermatten et le président Christian Constantin. "Quand on travaille comme ça, normalement, on ne se loupe pas", espère le coach.

Reste à savoir si les joueurs ont déjà eu le temps d'apprendre à détester celui dont le métier - résumé de manière bien trop caricatural, certes - est de les faire souffrir. "Ce travail, on le fait pour nous, contredit le défenseur Quentin Maceiras. Alors oui, parfois, on peut s'énerver contre lui, surtout le soir quand on n'arrive même plus à marcher... Mais, quand il s'agira d'aller puiser dans nos dernières forces en fin de saison, on le remerciera."

