Vingt-cinq ans après l'approbation de l'Initiative des Alpes, la Suisse est l'un des pays alpins où le transport de marchandises par chemin de fer joue un rôle plus important qu’ailleurs. Plus des deux tiers des marchandises transitant par des cols suisses empruntent le rail. Mais l'objectif de ramener le nombre de camions en dessous de 650’000 par an est loin d’être atteint.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Encore trop de camions traversent les Alpes Andrea Tognina 20. février 2019 - 17:02 Vingt-cinq ans après l'approbation de l'Initiative des Alpes, la Suisse est l'un des pays alpins où le transport de marchandises par chemin de fer joue un rôle plus important qu’ailleurs. Plus des deux tiers des marchandises transitant par des cols suisses empruntent le rail. Mais l'objectif de ramener le nombre de camions en dessous de 650’000 par an est loin d’être atteint. En comparant les données relatives à la Suisse aux données sur le trafic de fret en Autriche et en France, une chose est claire: si, en France, le transport ferroviaire de marchandises continue de jouer un rôle marginal dans le transport de marchandises à travers les Alpes et qu'il représente moins du tiers du total, le transfert du transport de marchandises de la route au rail semble bien se dérouler en Suisse. En regardant le graphique, des tonnes de marchandises transportées en Suisse par la route et par le chemin de fer, on constate que depuis 2012, la quantité de marchandises transportées à travers la Suisse a augmenté de façon continue, mais que les tonnes de marchandises transportées par la route ont diminué. Au cours de la même période, le nombre de camions en transit a également diminué. Cependant, les objectifs chiffrés par la Loi fédérale sur le transfert de trafic ont été jusqu'ici largement ignorés. Selon la loi, à partir de 2011, le nombre de camions en transit devait être inférieur à un million. Un seuil atteint uniquement en 2016. La loi prévoyait également de poursuivre cette diminution dès 2018, deux ans après l’ouverture du tunnel ferroviaire du Gothard, avec une limite de 650’000 passages. Or en 2018, le nombre de camions transitant par les Alpes suisses était de plus de 900’000 unités.