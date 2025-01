Trois femmes présenteront l’ESC en mai à Bâle

Keystone-SDA

Trois femmes présenteront le Concours eurovision (ESC) les 13,15 et 17 mai à Bâle. Il s'agit de Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger. Mélanie Freymond et Sven Epiney seront les présentateurs au public viewing.

(Keystone-ATS) Les quatre présentatrices et le présentateur de l’ESC ont été annoncés lundi à Bâle aux médias. Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger officieront dans la salle St-Jacques qui accueille le concours proprement dit. Mélanie Freymond et Sven Epiney assureront la présentation au public viewing dans le stade St-Jacques lors de la finale le 17 mai.

« Revenir en Suisse pour un aussi grand événement, c’est fantastique », a déclaré Michelle Hunziker. Elle est arrivée en train d’Italie le matin même.