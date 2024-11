Ukraine: Cassis appelle Moscou à mettre fin à la guerre

Il est grand temps que Moscou mette fin à sa guerre contre l'Ukraine, a déclaré Ignazio Cassis lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, après 1000 jours de guerre, les armes doivent se taire, alors que l'attaque a commencé en violation de la Charte de l'ONU.

(Keystone-ATS) M. Cassis s’est dit profondément préoccupé par les attaques massives menées ces derniers jours contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine. De telles attaques représentent un grand danger pour la population civile à l’approche de l’hiver.

Le conseiller fédéral a également déclaré que la guerre ne déstabilisait pas seulement la sécurité internationale par la menace nucléaire, mais qu’elle mettait en danger la sécurité alimentaire et énergétique mondiale.

Ignazio Cassis a en outre critiqué le risque d’extension de la guerre en raison de la présence de milliers de soldats nord-coréens qui, selon les rapports, interviennent dans l’effort de guerre aux côtés de la Russie. Il a répété que la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine devaient être respectées à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé la rencontre au Bürgenstock il y a cinq mois, lors de laquelle des négociations sur la paix en Ukraine ont été menées pour la première fois au plus haut niveau.

« Depuis lors, nous avons poursuivi ces efforts sans relâche et nous continuerons à le faire jusqu’à ce qu’une solution diplomatique soit trouvée », a déclaré Cassis.

Proche-Orient

Lundi, le ministre des affaires étrangères a participé à trois réunions du Conseil de sécurité de l’ONU à New York. Outre l’Ukraine, la situation au Proche-Orient et au Soudan figurait au programme du Conseil.

Lors de la réunion sur la situation au Proche-Orient, M. Cassis a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération de tous les otages. Un cessez-le-feu doit également être obtenu au Liban, a-t-il ajouté.

La solution politique pour la paix au Proche-Orient est connue, a déclaré M. Cassis. « Il s’agit de la solution à deux Etats, qui offre aux Israéliens et aux Palestiniens la perspective de vivre en paix et en sécurité ».

Soudan

Le Conseil de sécurité a également voté une résolution visant à aider à ramener la paix au Soudan, en proie à une guerre civile. Après plus d’un an et demi de conflit, le pays est confronté à l’une des pires catastrophes humanitaires de notre époque.

Quatorze des 15 membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution présentée par la Grande-Bretagne et la Sierra Leone. Mais la Russie a opposé son veto. M. Cassis a exprimé au Conseil les regrets de la Suisse face à l’échec de la résolution.

Après plusieurs rencontres bilatérales, le Tessinois est rentré en Suisse dans la nuit de lundi à mardi. La Suisse est encore membre du Conseil de sécurité de l’ONU jusqu’à la fin de l’année.