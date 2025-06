Ukraine: cinq morts dans une attaque de drones russes dans le nord

Une attaque de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de l'Ukraine a fait au moins cinq morts, a indiqué le chef de l'administration de la région de Tcherniguiv. Un enfant d'un an fait partie des victimes.

(Keystone-ATS) Ces frappes sur la localité de Prylouky « ont endommagé des bâtiments dans une zone résidentielle », a indiqué Viatcheslav Tchaus sur Telegram, précisant que six blessés avaient été hospitalisés.

A Kharkiv, grande ville du nord-est proche de la frontière russe, le gouverneur Oleg Synegoubov a fait état de bombardements aux drones qui ont fait 17 blessés « dont une femme enceinte, des enfants et une femme de 93 ans ».

Ces nouveaux bombardements interviennent alors que Donald Trump a prévenu mercredi, à l’issue d’un appel avec le président russe Vladimir Poutine, que Moscou comptait riposter à la spectaculaire attaque ukrainienne contre des bombardiers russes.

La Russie a lancé une offensive militaire à grande échelle en Ukraine en février 2022 et contrôle à l’heure actuelle environ 20% de ce pays voisin, dont la Crimée, péninsule annexée en 2014.

Les combats ont tué et blessé des dizaines de milliers de militaires et de civils des deux côtés et obligé des millions de personnes à fuir. Des villes et villages entiers ont été détruits dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Vladimir Poutine a rejeté à plusieurs reprises les appels de Kiev et de ses alliés occidentaux à un cessez-le-feu immédiat et sans conditions.