Ukraine: des frappes font quatre morts dans le sud et le centre

(Keystone-ATS) Des frappes russes ont tué trois personnes vendredi dans une ville portuaire à l’extrême sud-ouest de l’Ukraine, près de la Roumanie, et une autre dans le centre du pays, ont indiqué les autorités locales.

Deux femmes âgées et un septuagénaire ont été tués par une attaque de drones à Izmaïl, a écrit sur Telegram Oleg Kiper, gouverneur de la région d’Odessa Onze autres personnes ont été blessées, dont un enfant, selon lui.

La localité, qui se trouve sur le Danube, est voisine de la Roumanie. Bien qu’elle soit très éloignée du front, elle est parfois visée par les forces russes en raison des infrastructures portuaires qu’elle abrite, cruciales pour le transit de marchandises.

Des incendies se sont déclarés en raison de l’attaque, mais ont été éteints par les pompiers, a indiqué Oleg Kiper.

Le gouverneur a publié des images montrant un bâtiment en proie aux flammes, partiellement détruit et aux vitres soufflées. En Roumanie, membre de l’Otan, les radars ont détecté la possible incursion d’un des drones impliqués dans l’attaque.

Quatre avions F-16 et F-18, roumains et espagnols, ont décollé en pleine nuit pour surveiller la situation, selon un communiqué du ministère de la Défense, et les habitants de la région de Tulcea (sud-est) ont reçu des avertissements sur leur téléphone.

Aucun impact sur le sol n’a été constaté à ce stade mais les recherches se poursuivent.

Violations répétées

Depuis le début de la guerre, la Roumanie condamne régulièrement les violations répétées de son espace aérien et a découvert à plusieurs reprises des débris de drones.

Dans le centre de l’Ukraine, une personne a été tuée et cinq autres ont été blessés dans une frappe contre un bâtiment administratif à Kryvyï Rig, selon le gouverneur régional Serguiï Lyssak.

Le corps de la victime, une femme, a été retrouvé « sous les décombres », a-t-il ajouté sur Telegram.

Cette attaque de roquettes a visé un bâtiment de la police, a indiqué un autre responsable local, Ievguène Sytnytchenko, ajoutant que les opérations de recherches se poursuivaient dans les décombres.

Une attaque de missile nocturne a également visé Dnipro, dans le centre-est de l’Ukraine. « Une infrastructure industrielle a été endommagée » mais personne n’a été blessé, a affirmé Serguiï Lyssak, sans plus de détails.

Avancée russe dans l’est

L’Ukraine est visée quotidiennement par des attaques aériennes de la Russie, qui a lancé une invasion contre son territoire en février 2022. Elle réplique en frappant elle aussi régulièrement les régions russes, surtout celles situées près de sa frontière.

Kiev cherche notamment à perturber la logistique de l’armée russe. Les services ukrainiens ont récemment mené des attaques contre des dépôts de munitions et d’armement. Mais les forces russes, mieux équipées et plus nombreuses, continuent d’avancer dans l’est de l’Ukraine.

Vendredi, le ministère russe de la Défense a encore revendiqué la prise d’un petit village de la région de Donetsk, Marynivka. Cette localité est située à proximité de la ville de Selydové, dont les soldats russes se rapprochent ces dernières semaines.

Ces derniers visent aussi une grande ville de la région, Pokrovsk, qui est stratégique pour la logistique des troupes ukrainiennes.

L’Ukraine a de son côté lancé le 6 août une attaque transfrontalière dans la région russe de Koursk, qui a pris Moscou de court.

Les forces russes ont depuis lancé une contre-offensive et auraient repris du terrain, mais l’Ukraine affirme y contrôler une centaine de localités et quelque 1000 km2, une humiliation pour le président Vladimir Poutine.

Au-delà de la portée symbolique, l’Ukraine espérait forcer la Russie à détourner ses troupes de la région de Donetsk et ainsi freiner leur avancée, ce qui ne semble pas s’être produit pour l’heure.