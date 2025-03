Ukraine: Trump s’impatiente et accroît la pression sur Zelensky

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a accentué lundi ses menaces contre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il suspecte de ne "pas vouloir la paix" avec la Russie. Il a cependant assuré qu'un accord sur les minerais ukrainiens pouvait encore être conclu.

4 minutes

(Keystone-ATS) Le dirigeant ukrainien a martelé qu’il voulait la fin de la guerre avec Moscou « le plus vite possible », alors que les retombées de la spectaculaire altercation avec le président américain vendredi à la Maison-Blanche se font toujours sentir.

« Cela ne devrait pas être si difficile de trouver un accord. Et cet accord pourrait avoir lieu très vite », a affirmé Donald Trump lors d’un bref échange lundi avec des journalistes. « Maintenant, peut-être qu’il y a quelqu’un qui ne veut pas trouver d’accord et, si ce quelqu’un ne veut pas d’accord, je pense que cette personne ne sera plus là très longtemps ».

Le président américain a aussi jugé que son homologue ukrainien devrait être davantage « reconnaissant » pour l’aide des Etats-Unis. Mais il a aussi estimé que l’accord sur l’accès aux minerais ukrainiens, que Volodymyr Zelensky était censé signer à Washington vendredi, pouvait encore être conclu.

« La pire chose »

De son côté, le chef de l’Etat ukrainien a estimé sur le réseau social X qu’il était « très important que nous essayions de rendre notre diplomatie vraiment substantielle pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible ». Et, dans une vidéo publiée lundi soir, il a réitéré son appel à fournir à l’Ukraine des garanties de sécurité.

« C’est l’absence de garanties de sécurité pour l’Ukraine il y a 11 ans qui a permis à la Russie de commencer l’occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass, puis l’absence de garanties de sécurité a permis à la Russie de lancer une invasion à grande échelle », a-t-il dit.

Réagissant plus tôt à une déclaration faite dimanche à Londres, dans laquelle M. Zelensky estimait « qu’un accord mettant fin à la guerre [était] très très lointain », Donald Trump l’a menacé de « ne plus tolérer très longtemps » cette position. « C’est la pire chose que Zelensky pouvait dire et [les Etats-Unis d’]Amérique ne [vont] plus tolérer cela très longtemps », a écrit M. Trump sur son réseau social Truth Social.

« Forcer Zelensky » à la paix

« Ce gars ne veut pas de paix tant qu’il a le soutien » de Washington, a déclaré Donald Trump, qui avait menacé vendredi de « laisser tomber » l’Ukraine s’il ne se faisait pas plus conciliant.

Comme en écho aux propos du président américain, le Kremlin, qui avait ordonné en février 2022 l’invasion de l’Ukraine, a assuré lundi qu’il fallait « forcer Zelensky », car « il ne veut pas la paix ».

Quant aux alliés européens de Kiev, le président français Emmanuel Macron a évoqué l’idée dimanche d’une première trêve d’un mois « dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques », une initiative sur laquelle Londres a aussitôt souligné qu’il n’y avait « pas d’accord » à ce stade.

Un sommet à Bruxelles jeudi sera consacré à l’Ukraine et aux questions de sécurité européenne. Mais « ce sera un échec pour tout le monde si l’Ukraine est forcée à un cessez-le-feu sans de sérieuses garanties de sécurité », a souligné Volodymyr Zelensky dans la nuit de dimanche à lundi.

L’avancée russe ralentit

Sur le terrain, la guerre continue de semer la mort et la dévastation. Le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a indiqué lundi qu' »un missile balistique Iskander-M avec munitions à fragmentation » avait frappé samedi un centre d’entraînement de l’armée de terre dans la région de Dnipropetrovsk, à plus de 100 km de la ligne de front, faisant « des morts et des blessés ».

Selon un blogueur militaire ukrainien, entre 30 et 40 soldats ont été tués et jusqu’à 90 ont été blessés.

Par ailleurs, une infrastructure pétrolière a pris feu lundi soir dans la région russe de Rostov, frontalière de l’Ukraine, après une attaque de drones, a indiqué le gouverneur régional par intérim, Iouri Slioussar.

Mais, selon l’analyse par l’AFP des données fournies par l’institut américain pour l’étude de la guerre (ISW), l’avancée russe dans l’est de l’Ukraine a de nouveau ralenti, avec un gain de seulement 389 km2 en février, après 431 km2 en janvier, 476 km2 en décembre et un pic à 725 km2 en novembre.