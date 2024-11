Un bébé survit à un accident de la route qui fait au moins 10 morts

Keystone-SDA

Un bébé d'un an a survécu à un spectaculaire accident de la route dimanche dans le sud de l'Equateur, a rapporté l'agence d'Etat des situations d'urgence, ECU 911. L'accident a fait au moins dix morts.

(Keystone-ATS) Vers 05h00 heure locale (11h00 suisses), un minibus a quitté la route et est tombé au fond d’un ravin, près de Bella Union, dans le canton de Santiago, a indiqué ECU 911 dans un message aux médias.

« Dix personnes » sont mortes et « un mineur blessé, âgé d’environ un an, a été transporté à l’hôpital » dans la municipalité voisine de Méndez, a précisé l’agence, ajoutant que « plusieurs personnes » étaient encore « coincées » dans le véhicule.

Des images diffusées par les médias locaux montrent ce véhicule, renversé, au fond d’un gouffre rocheux, et plusieurs sauveteurs travaillant à ses abords et dedans. La presse rapporte qu’une fillette de six ans a également survécu à l’accident, mais avec de graves blessures.

Les accidents de la route sont une importante cause de mortalité en Equateur.